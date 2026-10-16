Desde las instalaciones de SpaceX en Texas, Elon Musk sorprendió al público con una demostración aérea de su nuevo Tesla Roadster.

Se trata de un vehículo deportivo eléctrico capaz de volar, girar en el aire y mantenerse suspendido al estar equipado con propulsores.

Musk destacó que el Roadster es resultado de la colaboración entre Tesla y SpaceX, a las que calificó como “la mejor empresa de autos en el mundo y la mejor empresa de cohetes en el mundo”.

Por tal motivo, te compartimos los detalles de este vehículo eléctrico, el cual busca convertirse en la joya de la corona del magnate sudafricano.

Elon Musk lanza su nuevo Tesla Roadster; asegura es mejor que el auto de James Bond

La transmisión en vivo a través de la plataforma X reunió a más de 2 millones de espectadores quienes presenciaron cómo el nuevo Tesla Roadster saltaba sobre una fila de camiones portando al robot humanoide Optimus como conductor.

Asimismo, fue capaz de “saltar al vacío” desde una plataforma y luego utilizar sus propulsores para poder aterrizar sin problemas.

“Este auto es mejor que las películas; es mejor que el auto de James Bond. Nunca se ha visto algo igual”. Elon Musk

El Tesla Roadster emplea tanques de aire a presión ultraelevada, los cuales proveen el empuje necesario tanto para las maniobras en el aire como para lograr aceleraciones extraordinarias sobre el terreno.

La gama estará integrada por tres variantes:

Performance

Thrust

Rocket

Esta última, diseñada para un solo ocupante, permite efectuar despegues breves y acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora en menos de 0,59 segundos.

Tesla sostiene que la velocidad máxima sobrepasará los 370 kilómetros por hora, complementada con una autonomía superior a los 480 kilómetros por carga

Pese al impacto visual de la presentación, los analistas destacan que las acrobacias aéreas no convierten al vehículo en un medio de transporte volador, dado que no puede mantener vuelos prolongados.

Tesla x SpaceX — Elon Musk (@elonmusk) October 16, 2026

Durante la exhibición, Elon Musk manifestó que buscó hacer una presentación pública para que las personas pudieran ver con sus propios ojos al Tesla Roadster, anulando así cualquier acusación de IA en su proyecto.

Tras ello, las reservas anticipadas ya se encuentran disponibles en el sitio web oficial de la marca, buscando reanimar un catálogo que enfrenta caídas en ventas globales.

Según información de la web oficial, el precio en México rondará los 4 millones 800 mil pesos, mientras que en Estados Unidos el precio base será de 250 mil dólares, aproximadamente 4 millones y medio de pesos.