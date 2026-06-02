En una nueva carta enviada a la corte federal de Brooklyn, el Chapo Guzmán solicita visitas familiares e insiste en su extradición a México.

“No fue justo para mi esposa e hija observar cómo fui tratado” Joaquín 'El Chapo' Guzmán

En redes sociales circula el escrito que Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán redactó el pasado 22 de mayo desde la prisión de máxima seguridad ADX Florence en Colorado, donde permanece bajo estrictas Medidas Administrativas Especiales (SAMs) que dependen del Buró Federal de Prisiones.

Éstas prohiben que el narcotraficante mexicano reciba visitas de su esposa Emma Coronel y sus hijas gemelas. Además de tener negado el contacto físico con ellas, tampoco puede realizar llamadas telefónicas.

Ante esto, su abogado ha advertido que la restricción ha afectado el estado físico y emocional del ex líder del Cártel de Sinaloa; incluso han acusado discriminación.

El Chapo Guzmán quiere ver a su esposa e hijas (Eduardo Díaz/ sdpnoticias)

Chapo Guzmán pide visitas a familiares en prisión de Estados Unidos

En su carta número 11, el Chapo Guzmán, capturado el 22 de febrero de 2014, asegura que fue injusto que su esposa e hijas vieran como las autoridades estadounidenses violaron sus derechos.

Además de que éstas fueron puestas en riesgo ya que pudieron salir lastimadas en el fuego cruzado derivado de su detención en el CondominioMiramar, Sinaloa.

Sosteniéndose en este argumento pide que se flexibilicen las restricciones para recibir visitas familiares, específicamente de su esposa e hijas.

Aunado a esto, el narcotraficante -de 69 años de edad, dice estar luchando contra la cláusula política de extradición de regreso a México.

Y aunque la respuesta no es inmediata y tampoco tiene la certeza de que la respuesta sea positiva, agradece el cumplimiento de su petición.

“Gracias por darme algo de alivio respecto a mi política exterior acerca de ser liberado y regresado a México, así como las visitas para mi esposa e hija” Joaquín 'El Chapo' Guzmán

En julio de 2019, el Chapo Guzmán fue sentenciado a cadena perpetua más 30 años adicionales en Estados Unidos al ser declarado culpable por delitos de narcotráfico, lavado de dinero y delincuencia organizada.