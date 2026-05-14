Joaquín El Chapo Guzman envió una nueva carta a juez Brian Cogan para pedir su extradición a México.

“Mi nombre es Joaquín El Chapo Guzmán y estoy solicitando mi cláusula de extradición a los Estados Unidos de America” Joaquín El Chapo Guzmán

Esta nueva carta va dirigida a el juez de distrito Brian Cogan, está nuevamente escrita a mano sobre papel y en ingles.

En su carta, El Chapo hace referencia a la Ley del Primer Paso y a otra ley llamada Unseen Act Law para referir que no hay cámaras que muestren que ha cometido un delito contra el pueblo de los Estados Unidos.

El Chapo niega haya hecho daño a México Estados Unidos

Desde la prisión de Florance, Colorado, El Chapo dijo que en México no ha hecho daño a la gente y que el gobierno es el que daña a la gente con armas.

Agregó que el gobierno mexicano daña a la gente para culparlo a él, ello tras decir que tampoco ha hecho daño el pueblo de Estados Unidos.

Por ello dijo buscar que se respeten sus derechos conforme a leyes extranjeras entre ellos a impugnar su detención y contar con asesoría legal, así como con comunicación.

El Chapo insiste en extradición a México

Lo que busca El Chapo es apelar los términos de su extradición y solicitar de manera formal un traslado para regresar a México.

La carta se dio a conocer el 13 de mayo pero fue redactada desde el 7 de mayo.

La misiva fue enviada al Tribunal del Distrito Este de Nueva York, Estados Unidos.