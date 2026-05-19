En nuevas cartas atribuidas a El Chapo” Guzmán, escritas a mano en inglés y fechadas entre el 8 y 12 de mayo de 2026, el exlíder del Cártel de Sinaloa denunció una extradición ilegal y se declaró inocente.

“Soy un ciudadano inocente de México que ha sido abusado por la autoridad de política exterior tras mi petición basada en las leyes de los Estados Unidos” El Chapo Guzmán

A través de cuatro cartas, afirmó que su condena se debió a que, durante el juicio, el jurado fue intimidado por autoridades estadounidenses y que desde el inicio fue extraditado ilegalmente desde México.

Sobre esos argumentos dirigidos al alcalde de Brooklyn e incluso al secretario de Estado, Marco Rubio, El Chapo Guzmán buscaría obtener su libertad amparándose en la Ley First Step Act.

El Chapo Guzmán acusa extradición ilegal y se declara inocente en nuevas cartas (Especial )

El Chapo Guzmán acusa extradición ilegal y se declara inocente en nuevas cartas (Especial )

El Chapo Guzmán acusa extradición ilegal y se declara inocente en nuevas cartas (Especial )

El Chapo Guzmán acusa extradición ilegal y se declara inocente en nuevas cartas (Especial )

El Chapo Guzmán pidió su liberación por violaciones legales

En nuevas cartas, El Chapo Guzmán afirmó que sus peticiones para que se desestime el caso por falta de evidencia contundente en su contra han sido ignoradas.

“El respaldo de mi juicio fue debilitado por la postura judicial, ya que la falta de evidencia no fue considerada suficientemente para desestimar mi caso”. El Chapo Guzmán

Incluso, dijo que el jurado que participó en su juicio fue intimidado por las propias autoridades judiciales estadounidenses para evitar que el caso fuera desestimado.

Frente a esta situación, indicó que Ley First Step Act podría desempeñar un papel importante en su caso respecto a los criterios para obtener su liberación por “violaciones legales”.

Esta es una carta respetuosa sobre el uso indebido de la Carta de Derechos. Asimismo, la Ley First Step Act podría permitir una liberación bajo estas violaciones. El Chapo Guzmán

Además, comentó que el gobierno mexicano decidió convertirlo en chivo expiatorio por la violencia que se vive el país, por lo que asegura que su extradición se llevó a cabo de manera ilegal.

Nueva carta de El Chapo Guzmán (Eduardo Díaz/ sdpnoticias)

Juez Brian Cogan ha rechazado todas las cartas de El Chapo Guzmán

El juez a cargo de su caso, Brian Cogan, ha mostrado su rechazo a todas las cartas enviadas por El Chapo Guzmán, por considerarlas carentes de sentido y sin argumentos legales.