Omar García Harfuch negó que el Gobierno de México haya recibido una nueva carta de Joaquín “El Chapo” Guzmán, quien busca ser extraditado desde Estados Unidos.

“Ninguna información al respecto. Y si llegara alguna información, tendría que recibirse primero en la Fiscalía General de la República, pero por el momento no hay ninguna petición” Omar García Harfuch, titular de la SSPC

El titular de la SSPC aclaró el 27 de mayo de 2026 que cualquier solicitud formal tendría que pasar primero por la FGR, pero hasta ahora no existe notificación oficial.

La carta de Joaquín Guzmán Loera, enviada al Tribunal de Distrito de Brooklyn y fechada el 15 de mayo de 2026, pide que prescriban sus delitos y solicita su libertad para regresar a México, acumulando ya once intentos fallidos.

El Chapo Guzmán envía nueva carta para pedir regresar a México

La nueva carta atribuida a El Chapo Guzmán fue enviada al Tribunal de Distrito de Brooklyn, en Estados Unidos, y comenzó a circular en medios y redes sociales durante las últimas horas.

En el documento, escrito a mano y en inglés, el exlíder del Cártel de Sinaloa solicita que prescriban los delitos que enfrenta en territorio estadounidense. Además, pide recuperar su libertad para posteriormente ser extraditado a México.

Aunque en el escrito no detalla si estaría dispuesto a enfrentar en México los procesos judiciales pendientes por narcotráfico y otros delitos relacionados con el crimen organizado.

En la carta, Guzmán Loera argumenta que permanece encarcelado desde 2019 y asegura que cumple con los requisitos para obtener un nuevo juicio en Estados Unidos.

También sostiene que el estatuto de limitaciones vulnera sus derechos por tratarse de un ciudadano extranjero sometido a leyes estadounidenses desde su llegada al país.

¿Cuándo fue enviada la nueva carta de El Chapo Guzmán?

De acuerdo con el documento difundido en redes sociales, la carta está fechada el 15 de mayo de 2026. Sin embargo, autoridades estadounidenses la habrían recibido oficialmente hasta el 26 de mayo.

Por ello, el Gobierno de México aún no tendría conocimiento formal de esta nueva petición.

Con este documento, El Chapo Guzmán acumularía ya once cartas enviadas a autoridades estadounidenses con el objetivo de regresar a México. Pero, todas sus solicitudes anteriores han sido rechazadas, por lo que especialistas consideran que esta nueva petición difícilmente prosperará.