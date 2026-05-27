Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, exlíder del Cártel de Sinaloa, volvió a enviar una carta al juez Brian Cogan para solicitar su extradición a México y una revisión de la sentencia de cadena perpetua que cumple en Estados Unidos.

“Hola, al juez de distrito, mi nombre es Joaquín El Chapo Guzmán, que lucha contra un estatuto de limitaciones para mi apelación y también por una liberación por extradición de regreso a mi país. Desde 2019 he estado encarcelado y también he cumplido con los estándares para un nuevo juicio de la política federal. La limitación de mi liberación por extradición es mi política exterior ante los tribunales federales para ser escuchado en los Estados Unidos. En lo Judicial del juez que acepte esta carta, solicito una respuesta de regreso a Florence, CO 81226, 5880 Hwy South 67, P.O. Box 8500, Penitenciaría de los Estados Unidos, Supermax de la ley sobre la enmienda de mi orden de sentencia." Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, exlíder del Cártel de Sinaloa

Con este nuevo documento, ya suman once cartas enviadas por el narcotraficante al tribunal estadounidense, en las que insiste en obtener su liberación y regresar a México.

La nueva carta fue recibida el 26 de mayo de 2026 por el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Brooklyn, aunque fue escrita desde el pasado 15 de mayo por el propio Guzmán Loera.

¿Qué pide El Chapo Guzmán en su nueva carta?

En esta nueva petición, El Chapo Guzmán solicita que prescriban los delitos por los que fue condenado en Estados Unidos y argumenta que se han violado sus derechos durante el proceso judicial.

Además, pide ser liberado para posteriormente ser extraditado a México.

En el documento asegura que desde 2019 permanece encarcelado y considera que ya cumple con las condiciones necesarias para obtener un nuevo juicio.

El exlíder del Cártel de Sinaloa también expresó que espera una respuesta favorable a sus solicitudes, luego de varios intentos previos rechazados por las autoridades estadounidenses.

En la carta, Guzmán Loera señala además que el estatuto de limitaciones aplicado en su caso viola su Declaración de Derechos debido a que él es ciudadano de otro país.

Según argumenta, dichas leyes comenzaron a aplicarse desde el momento en que llegó a territorio estadounidense.

El documento está dirigido al Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Brooklyn y cuenta con sellos oficiales de recepción, además de la firma del propio Joaquín Guzmán Loera.

Chapo Guzmán insiste en nueva carta en ser extraditado a México (@AngelenHD)

Ya son once cartas de El Chapo Guzmán para pedir su liberación y extradición a México

De acuerdo con un reporte del periodista Ángel Hernández, hasta el momento El Chapo Guzmán ha enviado once cartas manuscritas y redactadas en inglés al juez Brian Cogan.

En todas ellas, el exlíder criminal ha solicitado una revisión de su caso, así como su liberación y extradición a México. Sin embargo, las autoridades estadounidenses han desestimado cada una de las peticiones presentadas hasta ahora.

Por ello, especialistas consideran que esta nueva carta podría correr la misma suerte que las solicitudes anteriores enviadas por Guzmán Loera.