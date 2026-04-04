El pontífice Papa León XIV encabezó la ceremonia de Viernes Santo en el Coliseo de Roma, donde hizo un llamado global a la paz.
Durante el tradicional Viacrucis, el Papa León XIV advirtió que las decisiones de los líderes mundiales serán juzgadas por Dios, en un mensaje centrado en justicia social.
El acto reunió a miles de fieles que oraron por migrantes, víctimas de guerra y personas afectadas por conflictos, en medio de tensiones internacionales crecientes.
Papa León XIV llama a la paz en Viernes Santo y pide diálogo ante conflictos globales
El Papa León XIV recorrió el Coliseo portando una cruz de madera mientras se realizaban lecturas bíblicas y meditaciones centradas en la compasión, el sufrimiento humano y la justicia.
Las oraciones incluyeron referencias a refugiados, víctimas de trata, presos políticos y personas fallecidas en conflictos, sin mencionar directamente a países o gobiernos específicos.
El pontífice también ha sido crítico de políticas migratorias restrictivas, señalando la necesidad de mayor sensibilidad hacia personas desplazadas o deportadas en distintas regiones.
En paralelo, sostuvo una conversación con Isaac Herzog para pedir la reapertura del diálogo y buscar una salida pacífica al conflicto con Irán.
Durante ese intercambio, León XIV instó a proteger a la población civil y respetar el derecho internacional humanitario en medio de las hostilidades.
El mensaje del Papa León se da en un contexto marcado por conflictos armados y tensiones diplomáticas, que han generado preocupación en distintos sectores religiosos y políticos.
Las meditaciones del Viacrucis fueron elaboradas por un sacerdote italiano designado por el Vaticano, con énfasis en problemáticas sociales contemporáneas.
Con este mensaje, León XIV reforzó su postura crítica frente a la guerra y reiteró su llamado a soluciones basadas en el diálogo y la paz internacional.