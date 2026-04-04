El pontífice Papa León XIV encabezó la ceremonia de Viernes Santo en el Coliseo de Roma, donde hizo un llamado global a la paz.

Durante el tradicional Viacrucis, el Papa León XIV advirtió que las decisiones de los líderes mundiales serán juzgadas por Dios, en un mensaje centrado en justicia social.

El acto reunió a miles de fieles que oraron por migrantes, víctimas de guerra y personas afectadas por conflictos, en medio de tensiones internacionales crecientes.

Papa León XIV llama a la paz en Viernes Santo y pide diálogo ante conflictos globales

El Papa León XIV recorrió el Coliseo portando una cruz de madera mientras se realizaban lecturas bíblicas y meditaciones centradas en la compasión, el sufrimiento humano y la justicia.

Las oraciones incluyeron referencias a refugiados, víctimas de trata, presos políticos y personas fallecidas en conflictos, sin mencionar directamente a países o gobiernos específicos.

El momento en que el Papa León XIV cargó la cruz en Semana Santa (Tomada de video)

El pontífice también ha sido crítico de políticas migratorias restrictivas, señalando la necesidad de mayor sensibilidad hacia personas desplazadas o deportadas en distintas regiones.

En paralelo, sostuvo una conversación con Isaac Herzog para pedir la reapertura del diálogo y buscar una salida pacífica al conflicto con Irán.

Durante ese intercambio, León XIV instó a proteger a la población civil y respetar el derecho internacional humanitario en medio de las hostilidades.

El mensaje del Papa León se da en un contexto marcado por conflictos armados y tensiones diplomáticas, que han generado preocupación en distintos sectores religiosos y políticos.

Las meditaciones del Viacrucis fueron elaboradas por un sacerdote italiano designado por el Vaticano, con énfasis en problemáticas sociales contemporáneas.

Con este mensaje, León XIV reforzó su postura crítica frente a la guerra y reiteró su llamado a soluciones basadas en el diálogo y la paz internacional.