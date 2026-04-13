Masoud Pezeshkian salió en defensa del papa León XIV tras los ataques de Donald Trump, calificando como “inaceptable” la profanación de Jesús, a quien llamó profeta de paz y hermandad.

A través de un mensaje en X, Pezeshkian condenó las críticas del presidente de Estados Unidos y expresó al papa León XIV solidaridad “en nombre de la gran nación de Irán”.

La declaración ocurre en medio de tensiones por la guerra y el cierre del Estrecho de Ormuz, sumando un nuevo matiz religioso a la crisis geopolítica.

Masoud Pezeshkian, presidente de Irán, defiende al papa León XIV de las críticas de Trump

La declaración de Masoud Pezeshkian, presidente de Irán así como del ataque público de Donald Trump al papa León XIV, surge en medio de fuertes tensiones entre Estados Unidos e Irán por la guerra en curso y el cierre del Estrecho de Ormuz.

El papa León XIV ha calificado de “inaceptables” las amenazas de Trump contra la civilización iraní y ha criticado el uso de la fuerza militar, enfatizando el mensaje de paz del Evangelio.

Masoud Pezeshkian, presidente Irán defiende al Papa León XIV del ataque de Trump (@drpezeshkian / X )

La publicación de Pezeshkian generó reacciones divididas en redes sociales: algunos celebran el gesto de solidaridad interreligiosa entre musulmanes y cristianos, mientras otros cuestionan la hipocresía del régimen iraní por su historial de persecución a minorías cristianas y disidentes internos.

Este cruce de declaraciones refleja el choque entre Trump y el Vaticano por la postura del papa ante el conflicto con Irán.

Pero de igual manera, destaca cómo figuras políticas invocan símbolos religiosos en medio de una crisis geopolítica que involucra energía global y estabilidad en Oriente Medio.