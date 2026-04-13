En medio de los ataques de Donald Trump, el papa León XIV reafirmó su mensaje de paz durante su viaje apostólico a Argelia.

“El futuro pertenece a los hombres y mujeres de paz. La justicia siempre triunfará sobre la injusticia, y la violencia nunca tendrá la última palabra, a pesar de las apariencias”. Papa León XIV

Desde el Monumento a los Mártires de Argel, el pontífice destacó que “el futuro pertenece a los hombres y mujeres de paz”, subrayando la fraternidad y la reconciliación entre pueblos.

Sus palabras, difundidas también en X, llegan tras ser calificado por Donald Trump como “débil en el crimen” y “terrible en política exterior”, intensificando el choque entre la Casa Blanca y El Vaticano.

Papa León XIV responde a Donald Trump (@Pontifex / X)

El papa León XIV habla de paz, justicia y violencia tras los ataques de Trump

Apenas horas después de los ataques de Donald Trump en redes sociales contra el papa León XIV y su postura sobre la guerra en Irán, el líder de la Iglesia Católica publicó un mensaje contundente durante su viaje apostólico a Argelia:

El pontífice, primer papa estadounidense de la historia, hizo estas declaraciones en el Monumento a los Mártires (Maqam Echahid) de Argel, donde rindió homenaje a las víctimas de la independencia argelina y llamó a la fraternidad, la reconciliación y la unidad entre pueblos.

“Nuestro mundo necesita hombres y mujeres de fe sedientos de justicia y unidad. Somos hermanos e hijos de un mismo Dios” Papa León XIV

En un hilo complementario en su cuenta de X @Pontifex, el papa León XIV insistió en la solidaridad como acto de justicia:

“Es injusto acumular riquezas e indiferencia ante los demás. Una religión sin misericordia y una sociedad sin solidaridad son un escándalo ante Dios” Papa León XIV

Asimismo, también advirtió sobre el Mediterráneo y el desierto:

“¡Ay de nosotros si convertimos el mar y el desierto en cementerios donde muere hasta la esperanza! Denunciemos las causas de la desesperación y opongámonos a quienes se lucran con la desgracia ajena”. Papa León XIV

Estas palabras del papa León XIV surgen en medio de la creciente tensión con la Casa Blanca en donde Donald Trump arremetió contra él calificándolo de “débil ante el crimen”, “terrible en política exterior” y demasiado “liberal”.

Trump también lo acusó de complacer a la “izquierda radical” por criticar las acciones bélicas en Irán y defender el diálogo en lugar del conflicto.

Por su parte, el papa León XIV respondió en el avión papal: “No tengo miedo a la Administración Trump. Seguiré hablando desde el Evangelio contra la guerra”.