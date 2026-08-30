Nicolás Maduro publica nuevas fotos desde prisión en Estados Unidos

Nicolás Maduro reapareció este domingo 30 de agosto en fotografías difundidas desde su cuenta oficial de X, presuntamente tomadas durante su reclusión en Estados Unidos.

En las imágenes, el exmandatario venezolano aparece con ropa deportiva y haciendo la señal de la victoria.

“Pequeño regalo de amor y esperanzaEnvío estas fotos como un pequeño regalo a todos mis nietos y nietas, a los niños y niñas, y a toda la gente noble que nos ama.” Nicolás Maduro

Las fotografías de Nicolás Maduro, quien enfrenta acusaciones de terrorismo y narcotráfico en Estados Unidos, tienen fecha del 25 de junio de 2026.

Pero, fueron presentadas hasta hoy como un “pequeño regalo de amor y esperanza” para sus nietos, los niños y niñas, así como para sus simpatizantes; Maduro también compartió un mensaje dedicado a su familia y seguidores.

Nicolás Maduro publica fotos desde la prisión en Estados Unidos (@NicolasMaduro / X)

Nicolás Maduro publica fotos desde prisión en Estados Unidos; “estamos firmes”, dice

“Quiero que sepan que estamos firmes, con el corazón lleno del amor de ustedes”, escribió Nicolás Maduro junto a las nuevas fotos publicadas desde la prisión de Nueva York en Estados Unidos.

Así como agradeció las muestras de apoyo, oraciones y solidaridad que ha recibido durante su encarcelamiento.

“Quiero que sepan que estamos firmes, con el corazón lleno del amor de ustedes, ese amor que nos llega convertido en oración, en acción permanente, en solidaridad y en apoyo verdadero. Gracias infinitas por cada palabra, por cada gesto, por cada bendición.” Nicolás Maduro

En el mensaje, Nicolás Maduro también mencionó a su esposa, Cilia Flores, y aseguró que ambos mantienen la fe intacta. “Dios proveerá. Venezuela renacerá”, afirmó.

La publicación de Nicolás Maduro y las nuevas fotos difundidas de él desde la prisión, ocurre pocos días después de que Estados Unidos y Venezuela anunciaran un acuerdo petrolero que contempla la participación estadounidense en 17 campos estratégicos y una producción superior a 1.5 millones de barriles diarios.

“Disfruten este pequeño regalo con alegría y esperanza. Cilia y yo los abrazamos por siempre, con el alma puesta en ustedes y con la fe intacta en Dios.” Nicolás Maduro

De momento, Nicolás Maduro permanece detenido en Nueva York tras su captura en enero de 2026 y enfrenta acusaciones en Estados Unidos relacionadas con narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y posesión de armas de guerra.