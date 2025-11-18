A un mes del robo que se volvió viral a nivel internacional, dos jóvenes tiktokers se volvieron virales por burlar la seguridad del Museo del Louvre y poner su foto junto a la Mona Lisa o Gioconda, obra de Leonardo da Vinci.

Fue el viernes 14 de noviembre cuando los tiktokers, identificados como Neal y Senne, lograron vulnerar los controles del Museo del Louvre e ingresar con una foto enrollada y un marco construido con piezas de Lego.

Pero el asunto no terminó ahí, pues ambos jóvenes aprovecharon un momento de distracción para colocar su foto en la misma sala en la que se encontraba la Mona Lisa, considerada una de las zonas más vigilada del Louvre.

Museo de Louvre, Francia (Michael Fousert / Unsplash)

¿Cómo lograron burlar la seguridad del Louvre? Así fue la “hazaña” de dos tiktokers

En el video que ya suma miles de visualizaciones, los dos tiktokers explican que lograron burlar la seguridad del Louvre y poner su foto junto a la Mona Lisa con un plan que consistió en tres pasos:

Pasar la zona de seguridad sin levantar sospecha

Ensamblar el retrato dentro del Louvre

Colocar su foto en la pared sin ser descubiertos

De acuerdo con las imágenes, el proceso duró alrededor de 30 segundos y, para evitar sospechas, llevaron el marco desmontado dentro de una bolsa de ropa de la marca C&A.

Incluso, uno de los tiktokers originario de Bélgica reconoce que retiraron la bolsa del escáner antes de tiempo, esto para evitar que el personal pudiera percatarse de su contenido:

“Nuestra bolsa todavía estaba siendo escaneada, pero Neal ya la estaba jalando por la máquina… la agarré rápido hace un momento” Senne

Una vez con el marco y el retrato armado, aprovecharon los instantes en los que los visitantes comenzaron a salir para colocar su foto en la misma sala que la Mona Lisa.