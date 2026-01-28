Te contamos quién es Ben Silbermann, el cofundador y CEO de Pinterest.

Detrás de la red social de fotos y videos, Pinterest, se encuentra Ben Silberman.

¿Quién es Ben Silbermann?

Benjamin Silbermann, conocido solo como Ben Silbermann es un empresario estadounidense conocido por cofundar Pinterest.

Ben Silbermann, cofundador y CEO de Pinterest (Especial)

¿Cuántos años tiene Ben Silbermann?

En la actualidad, Ben Silbermann tiene 43 años de edad. Nació el 14 de julio de 1982 en la ciudad Des Moines, en Iowa, Estados Unidos.

¿Quién es la esposa de Ben Silbermann?

Se sabe que Ben Silbermann está casado con Divya Bhaskaran, quien estudió Biomecánica e Ingeniería Biomédica de la Universidad de Tennessee.

¿Qué signo zodiacal es Ben Silbermann?

Por su fecha de nacimiento, Ben Silbermann es del signo zodiacal Cáncer.

¿Cuántos hijos tiene Ben Silbermann?

Ben Silbermann tiene dos hijos, producto de su matrimonio con Divya Bhaskaran.

¿Qué estudió Ben Silbermann?

El empresario Ben Silbermann cursó una licenciatura en la Universidad de Yale.

Inició estudiando medicina aunque posteriormente se cambiaría a ciencias políticas.

¿En qué ha trabajado Ben Silbermann?

Al salir de Yale en 2003, Ben Silbermann comenzó a trabajar como consultor en Washington, D.C.

Posteriormente comenzaría a trabajar para Google, sin embargo, abandonaría la compañía para diseñar su propia app.

El resultado fue Tote, aplicación centrada en compras, aunque no tuvo mucho éxito.

En 2009 comenzaría el desarrollo de Pinterest, dicha plataforma sería fundada en 2010 por Ben Silbermann y:

Paul Sciarra, de 46 años de edad

Evan Sharp, de 44 años de edad

Pinterest es una red social que le permite al usuario buscar, guardar y organizar imágenes o videos cortos en tableros temáticos.