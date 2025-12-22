Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detuvieron a Juan Carlos Rodrigues Romero, un migrante cubano en Minnesota por resistirse a una detención y agredir a alrededor de tres funcionarios, dos de los cuales terminaron en el hospital.

Los hechos ocurrieron este domingo 21 de diciembre en la calle Westminster en St. Paul, Minnesota, relató el ICE, dependiente del Departamento de Seguridad Nacional, a cargo de Kristi Noem.

El gobierno de Donald Trump echó la culpa al gobierno de Joe Biden al señalar que en 2024 a través de CBP One se liberó a mas de un millón de extranjeros sin verificaciones y permitió que se establecieron en Estados Unidos.

Migrante de Cuba es detenido; persecución dejó 2 agentes atropellados y autos embestidos

Los agentes de ICE le indicaron a Juan Carlos Rodrigues Romero una parada vehicular legal, se acercaron y se identificaron, pero el migrante se negó a bajar la ventanilla.

Juan Carlos Rodrigues Romero se dio a la fuga y atropelló a uno de los agentes, por lo que fue perseguido.

Luego de ello lo siguieron y descubrieron que se detuvo en un estacionamiento cerca de su casa, donde chocó con dos vehículos más.

Ahí le indicaron al migrante que saliera del auto y comenzó a embestir el vehículo de ICE y terminó atropellando a otro elemento.

El agente atropellado disparó dos veces su arma por lo que el migrante cubano huyó herido en su auto.

Al llegar a su departamento embistió a otro vehículo de ICE antes de salir huyendo hacia su departamento.

Migrante cubano se resiste a detención de ICE; por persecución y atropellamiento sema más cargos

En ese momento lograron derribarlo pero procedió a morder a uno de los oficiales.

Dos agentes fueron enviados al hospital y se esperan más cargos para el migrante.