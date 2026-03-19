¿En dónde está Mojtaba Jamenei? El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu lanzó el cuestionamiento e insiste en rumores sobre muerte del líder supremo de Irán.

“No estoy seguro de quién gobierna Irán ahora mismo. Mojtaba, el ayatolá, no se ha dejado ver”. Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel

El primer ministro de Israel también habló sobre el nuevo régimen del ayatolá y una posible sustitución, ya que afirmó, no se trata de cambiar a un dictador con otro, en referencia al difunto líder Alí Jamenei.

Las afirmaciones de Benjamin Netanyahu se dieron durante una conferencia de prensa, en la que también desmintió los rumores de su propia muerte, ante teorías que circulaban en redes sociales.

Benjamin Netanyahu insiste en rumores sobre muerte del ayatolá Mojtabá Jameneí

En la conferencia de prensa de Benjamin Netanyahu, el primer ministro cuestionó sobre quién dirige Irán ahora mismo, ya que el ayatolá, Mojtabá Jameneí no se ha dejado ver.

Netanyahu:



I am not sure who is running Iran right now. Mojtaba has not shown his face.



Have you seen him? We haven’t.



pic.twitter.com/xM7ehmuETz — Raj Chauhan (@Raj_Chauhan45) March 19, 2026

Rumores apuntan que Mojtabá Jameneí sobrevivió por segundos al bombardeo de Estados Unidos e Israel el primer día de la guerra, el mismo ataque que habría asesinado al ex líder supremo.

Por lo mismo, Benjamín Netanyahu afirmó que Israel o el resto del mundo tampoco ha visto a Mojtabá Jameneí, por lo que no pueden asegurar qué es lo que está pasando en Irán.

Benjamin Netanyahu añadió que no hay nada claro referente a Mojtabá Jameneí, cuyos rumores señalan desde que fue trasladado a Moscú o que se encuentra grave en un hospital de Teherán.

Esto ha sido señalado por su aliado, Donald Trump, quien el lunes 16 de marzo mencionó las teorías de que Mojtabá Jameneí murió, huyó o está gravemente desfigurado.

Pero, ¿en dónde está el líder supremo? Acorde con reportes de The Telegraph y CNN, Mojtabá Jameneí estaría vivo, aunque con diversas heridas, como una fractura de pie, y por seguridad, no aparecería en público.

Benjamin Netanyahu pretendería un cambio de régimen en Irán

Ante medios, Benjamin Netanyahu también habló sobre el régimen en Irán que dirige Motjabá Jameneí tras la muerte de su padre, el ex líder supremo, y aunque señaló que es pronto para saberlo, no buscaría otro ayatolá.

Ya que destacó, una revolución debe tener un “componente terrestre” y crear condiciones para que el pueblo de Irán recupere el control de su destino, como lo sería la caída del líder supremo.

Por lo mismo, Benjamin Netanyahu aseguró que dependerá de Irán estar “a la altura de las circunstancias”, ya que ellos tiene que aprovechar las condiciones que Israel y Estados Unidos puedan brindar.