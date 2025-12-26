Se dio a conocer que los activos de Anne Jakrajutatip, copropietaria de Miss Universo, han sido congelados por la Comisión de Bolsa de Valores de Tailandia.

Activos de Anne Jakrajutatip han sido congelados por estar prófuga de la justicia

La Comisión de Bolsa de Valores de Tailandia anunció que congeló los activos de Anne Jakrajutatip como sus cuentas bancarias de la copropietaria de Miss Universo, quien cuenta con una orden de aprehensión y quien actualmente se considera prófuga de la justicia.

En un comunicado, la CBVT declaró a Anne Jakrajutatip “no apta y poco confiable” y se le acusó de fraude por actividades como:

Supuestas malversaciones

desvío de fondos mediante testaferros

Firmas de contratos ficticios para engañar a inversionistas

Anne Jakrajutatip, dueña de Miss Universo (@annejkn.official / Instagram)

Es por eso que la la CBVT ordenó la exclusión de JKN Global Group de Anne Jakrajutatip del mercado bursátil tailandés, así como el congelamiento de los activos por un período de 180 días.

La orden de arresto en contra de Anne Jakrajutatip, se debe tras no presentarse al final de un juicio en Tailandia por el delito de fraude del que fue acusada, pues el tribunal de Bangkok South Kwaeng debía emitir este viernes el fallo del proceso, pero la copropietaria de Miss Universo no acudió a la cita.

Por lo que el pasado 25 de noviembre se dictó una orden de captura contra la empresaria tailandesa y hasta el momento no se ha revelado una nueva fecha para la sentencia de Anne Jakrajutatip.

La sanción de congelamiento de los activos de la empresaria copropietaria de Miss Universo, también le prohíbe ocupar cargos en empresas que cotizan en bolsa y salir de Tailandia.

Pero de momento, se desconoce el paradero de Anne Jakrajutatip por lo que no se ha pronunciado sobre las acusaciones ni a la orden de aprehensión que hay en su contra por fraude.