Tyler Zacharia es un conocido públicamente por su trayectoria en la industria del entretenimiento de Estados Unidos.

Además, su nombre ha sonado recientemente por ser el esposo de Katie Zacharia, nombrada Secretaria de Prensa de la Casa Blanca en octubre de 2026.

¿Quién es Tyler Zacharia?

Tyler Zacharia es un productor cinematográfico y director de operaciones (COO) en el sector del entretenimiento de Estados Unidos.

Lidera las áreas de finanzas, operaciones y acuerdos comerciales en la compañía 2521 Entertainment. Además, supervisa las operaciones de Boies Schiller Entertainment y CenterStage Technologies.

Tyler Zacharia, esposo de Katie Zacharia (Especial)

¿Qué edad tiene Tyler Zacharia?

No hay información pública sobre la fecha de nacimiento de Tyler Zacharia.

¿Quién es la esposa de Tyler Zacharia?

Tyler Zacharia está casado con Katie Zacharia, quien asumió el cargo de Secretaria de Prensa de la Casa Blanca en octubre de 2026 bajo la administración del presidente Donald Trump.

Katie se ha desempeñado anteriormente como abogada y comentarista política.

Katie Zacharia, secretaria de Prensa de la Casa Blanca (@katiezacharia / Instagram )

¿Qué signo zodiacal es Tyler Zacharia?

Al no tener su fecha de nacimiento, se desconoce el signo zodiacal de Tyler Zacharia.

¿Cuántos hijos tiene Tyler Zacharia?

Tyler Zacharia y su esposa Katie Zacharia tienen cuatro hijos; tres niños y una niña de 12, 10, 8 y 6 años. Sus identidades son desconocidas.

¿Qué estudió Tyler Zacharia?

Tyler Zacharia se graduó en la Universidad de Georgetown, donde estudió política internacional y seguridad militar. Durante esta etapa, realizó un programa de estudios en China.

Obtuvo un MBA (Maestría en Administración de Empresas) en la Escuela de Negocios Graziadio de la Universidad Pepperdine en 2016.

Tyler Zacharia, esposo de Katie Zacharia (Especial)

¿En qué ha trabajado Tyler Zacharia?

Antes de enfocarse en el entretenimiento, Tyler Zacharia trabajó durante ocho años en China en el sector de capital privado para mercados emergentes con Schulze Global Investments / SGI Frontier Capital.

Durante su etapa como productor, ha participado en los siguientes proyectos: