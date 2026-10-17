Katie Zacharia dejó su cargo como secretaria de prensa de la Casa Blanca el 16 de octubre de 2026, después de apenas cinco días en funciones.

Katie Zacharia dedicó un mensaje de despedida a Donald Trump, a quien describió como un hombre trabajador, generoso y considerado, pese a los cuestionamientos.

La salida ocurrió después de una conferencia de prensa que generó críticas por su nerviosismo, respuestas evasivas y dudas sobre sus credenciales profesionales como abogada.

President Trump is a kind, wonderful, gracious, thoughtful, enthusiastic, and hardworking man. I wish more Americans appreciated him. No one will ever make America great the way he has and continues to. It was an honor to work for him. https://t.co/Tp4NizrhE2 — Katie Zacharia (@KatieZacharia) October 17, 2026

¿Por qué salió Katie Zacharia de la Casa Blanca?

Katie Zacharia había asumido el cargo el 9 de octubre, en sustitución de Karoline Leavitt, por lo que permaneció solamente cinco días como portavoz.

Su primera y única conferencia de prensa ocurrió el 13 de octubre y tuvo una duración de 14 minutos, de acuerdo con la información proporcionada.

Durante esa intervención, Katie Zacharia leyó gran parte de su mensaje y respondió preguntas de únicamente tres periodistas, situación que aumentó los cuestionamientos sobre su preparación.

Trump despide a Katie Zacharia una semana después de nombrarla portavoz (Julia Demaree Nikhinson / AP Photo/Julia Demaree Nikhinson)

Las críticas también alcanzaron su trayectoria profesional, particularmente por sus estudios en Derecho y porque no aprobó el examen requerido para ejercer como abogada.

Donald Trump reconoció que los medios trataron injustamente a Zacharia, aunque también señaló que le sugirió reconsiderar su permanencia debido a su preparación.

En su despedida, Katie Zacharia defendió al presidente y destacó sus cualidades personales, además de expresar que esperaba que más estadounidenses apreciaran su trabajo.

Aunque la salida de Katie Zacharia fue reportada como un despido, la información proporcionada señala que la decisión todavía no ha sido confirmada oficialmente por la Casa Blanca.