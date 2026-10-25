Nicki Minaj volvió a colocarse en el centro de la conversación política en Estados Unidos tras convertirse en protagonista de especulaciones sobre una posible incorporación a la Casa Blanca.

Aunque la idea surgió en tono de broma y no existe ningún anuncio oficial, los comentarios de integrantes del equipo de Donald Trump y la cercanía de la cantante con actos de campaña han alimentado el debate en redes sociales.

La polémica creció aún más después de que el presidente hiciera comentarios sobre la artista durante un mitin celebrado en Michigan.

Por cierto, antes vi un trasero precioso: el de Nicki Minaj. Era imposible no verlo. Espero que Nicki no se haya sentido insultada. Adoramos a Nicki. Lleva mucho tiempo con nosotros Donald Trump, presidente de Estados Unidos

Nicki Minaj desata rumores sobre un posible papel en la Casa Blanca

La reconocida rapera Nicki Minaj ha surgido como una opción sugerida en tono bromista para ocupar el puesto de secretaria de prensa de la Casa Blanca.

Las especulaciones cobraron impulso luego de que el director de comunicaciones del gobierno, Steven Cheung, compartiera un video en la red social X.

En dicho material, la artista expresaba comentarios elogiosos sobre el mandato del presidente Donald Trump y destacaba de forma clara su trayectoria y éxito en el sector empresarial.

Ladies and gentlemen, I think we may have found the new White House Press Secretary! @NICKIMINAJ pic.twitter.com/petoprxVoX — Steven Cheung (@StevenCheung47) October 25, 2026

Este guiño mediático coincide con la activa presencia de Nicki Minaj en la campaña electoral junto a Donald Trump de cara a las elecciones de mitad de mandato de noviembre.

Donald Trump: “Espero que Nicki no se haya sentido insultada”

Durante un mitin celebrado el 25 de octubre de 2026 en Michigan, el presidente Donald Trump hizo referencia a Nicki Minaj.

Ante la multitud de asistentes, Donald Trump realizó bromas sobre el trasero de la rapera, afirmando haber visto un trasero precioso y señalando que resultaba imposible no verlo.

Tras estas controvertidas declaraciones, el presidente de Estados Unidos buscó matizar rápidamente su intervención ante el público asistente expresando: “Espero que Nicki no se haya sentido insultada”.

Asimismo, Donald Trump reafirmó el constante respaldo y el aprecio de su equipo hacia la popular intérprete al declarar: “Adoramos a Nicki. Lleva mucho tiempo con nosotros”.

Aunque un nombramiento formal para el cargo no ha sido anunciado oficialmente, la singular relación entre Nicki Minaj y la campaña de Donald Trump continúa acaparando la atención informativa en Estados Unidos.