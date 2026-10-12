El Gobierno de México dio un nuevo paso para normalizar la relación diplomática con Perú al proponer a Lydia Antonio de la Garza como embajadora mexicana en ese país.

El nombramiento, enviado al Senado por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), se produce meses después de que México y Perú retomaran sus vínculos diplomáticos tras una etapa de tensiones bilaterales.

La decisión es interpretada como una señal de fortalecimiento institucional y de reconstrucción del diálogo político entre dos países con una larga relación histórica en América Latina.

SRE envía al senado propuesta para la embajada de México en Perú

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó sobre el envío al Senado del nombramiento de Lydia Antonio de la Garza como embajadora de México en Perú.

En un contexto en que las relaciones diplomáticas de México y Perú se recuperaron tras 9 meses de su fractura, Claudia Sheinbaum pidió el nombramiento como señal de alejamiento de las tensiones que existían.

El 12 de octubre de 2026, la SRE informó que tras una petición de la presidenta de México, se pidió a la Cámara de Senadores el nombramiento de Lydia Antonio de la Garza como embajadora de México en Perú para seguir el rumbo del restablecimiento de la relación bilateral.

“Se envió al Senado de la República el nombramiento de Lydia Antonio de la Garza como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de México ante la República del Perú”. Comunicado de la SRE.

La SRE confirmó el apoyo que da para la reanudación de las relación de México y Perú, y así mantener una Latinoamérica unida.

Hasta el momento, el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Higinio Martínez, no ha informado de la recepción de la propuesta sobre Lydya Antonio de la Garza.

Lydia Antonio de la Garza tiene 25 años de experiencia como servidora pública

La SRE informó sobre algunos detalles de la carrera de Lydia Antonio de la Garza, compartiendo que tiene 25 años en distintos cargos del servicio público.

Tanto en la SRE como en la Secretaría de Economía (SE) se ha desempeñado en roles como la supervisión de acuerdos comerciales.

De ser elegida como embajadora de México en Perú, Lydia Antonio de la Garza podría ejercer este puesto por hasta 8 años, siendo la piedra angular entre la recuperación de la relación diplomática entre los países.