Tras el anuncio de Daniel Ortega de eliminar las elecciones en Nicaragua, Tamara Dávila, líder opositora, insinuó que busca suprimir el voto porque los ciudadanos ya no quieren que se mantenga en el poder.

En entrevista con López-Dóriga, Tamara Dávila sostuvo que el régimen actual de Daniel Ortega no representa el deseo de los ciudadanos, sino que se ha mantenido por muchos años gracias a la represión.

“El pueblo nicaragüense no quiere vivir en dictadura. La voluntad popular no es Daniel Ortega y Rosario Murillo”. Tamara Dávila

Tamara Dávila, líder opositora de Nicaragua, asegura que ciudadanos quieren fuera a Daniel Ortega

Hace unas semanas, Daniel Ortega adelantó que eliminaría las elecciones en Nicaragua para excitar que la oposición llegue al poder. Estas afirmaciones desataron reacciones internacionales.

Daniel Ortega, presidente de Nicaragua (@presidentedelapaz / Instagram)

Ante esta situación, Tamara Dávila, líder opositora en Nicaragua, afirmó que existe un rechazo ciudadano contra Daniel Ortega que lo llevaría a perder si se realizan los próximos comicios.

Como prueba del rechazo popular, Tamara Dávila mencionó que casi el 20% de los nicaragüenses han tenido que exiliarse por razones políticas, una cifra superior a la registrada de la dictadura de Somoza o la guerra civil.

Dávila acusó a Daniel Ortega y su esposa de haber instalado una “dictadura familiar” y han desmantelado la democracia al nombrar a sus nueve hijos en cargos estatales, además de la creación de la “copresidencia”.