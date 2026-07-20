Daniel Ortega, quien gobierna Nicaragua desde el año 2007, afirma que ya no habrá elecciones. El motivo es evitar que la oposición llegue al poder.

“Aquí (en Nicaragua) no volverán a haber elecciones para que por allí intenten ‘ellos’ atrapar el gobierno, atrapar el poder” Daniel Ortega. Presidente de Nicaragua

Las palabras del mandatario nicaraguense tuvieron lugar el 19 de julio de 2026 durante su discurso en un evento organizado por la conmemoración del 47 aniversario de la revolución sandinista, mismo que tuvo lugar en Managua.

Daniel Ortega usará su poder para desaparecer el proceso electoral

Desde su llegada a la Presidencia, Daniel Ortega Saavedra, de 80 años, ha usado su poder para mantenerse en el cargo por 4 periodos seguidos.

Durante su gestión ha modificado las leyes para que su partido venza sobre la oposición, fórmula que una vez más aplicará.

El mandatario nicaraguense anunció que trabajará con la Asamblea Nacional, subordinada a la Presidencia, y con las organizaciones correspondientes las leyes, para que le pongan un muro a los “golpistas y vendepatrias” que por mucha plata que reciban de los yanquis no podrán con su gobierno.

🇳🇮#AHORA - El momento en que el régimen de Daniel Ortega anuncia que en Nicaragua no habrá más elecciones, con el fin de evitar que la oposición llegue al poder.pic.twitter.com/FFYkBAAVnf — DatoWorld (@DatosAme24) July 20, 2026

Tal amenaza no causa sorpresa. A inicios de 2025, entró en vigor una reforma profunda a la Constitución que transformó el Estado. Se eliminó el balance de poderes, y se otorgó un poder total a Daniel Ortega y a su esposa, Rosario Murillo.

La modificación amplió de cinco a seis años el periodo presidencial

Estableció la figura de “copresidenta”

Permite al Ejecutivo coordinarse con los demás órganos del Estado, que dejan de llamarse poderes.

Legaliza la apatridia.

En noviembre de 2026, en Nicaragua se celebrarían las elecciones generales, pero la enmienda constitucional amplió el período presidencial, cargo por el que se competiría en las elecciones de noviembre de 2027.