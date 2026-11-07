El Gobierno de México reconoció a Pedro Alliana como presidente de Paraguay tras la salida de Santiago Peña, en medio del escándalo de Ueno Bank.

El Gobierno de México saluda a Pedro Alliana en su nueva gestión como Presidente de Paraguay y le desea éxitos que redunden en beneficios al pueblo paraguayo. Gobierno de México

En su mensaje, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México expresó su disposición para fortalecer los lazos de amistad y cooperación bilateral con el nuevo gobierno paraguayo.

Por su parte, el presidente hasta 2028, Pedro Alliana, agradeció los buenos deseos del Gobierno de México, refrendando su compromiso con la fraternidad entre los dos países, en beneficio de ambos pueblos.

México reconoce a Pedro Alliana como presidente de Paraguay (Captura de pantalla )

México desea éxito a Pedro Alliana tras destitución de Santiago Peña por caso Ueno Bank

Este sábado, el Gobierno de México reconoció a Pedro Alliana como nuevo presidente de Paraguay y le deseó éxito en su gestión, tras asumir el cargo luego de la salida de Santiago Peña por el caso Ueno Bank.

A través de una publicación en X, la Cancillería mexicana felicitó a Alliana por el inicio de su nueva administración y manifestó su interés en mantener una relación cercana con Paraguay.

Además, la dependencia señaló que México mantiene su disposición para continuar fortaleciendo los lazos de amistad y cooperación con el país, así como con los gobiernos de América Latina y el Caribe.

México mantiene su disposición a continuar fortaleciendo las relaciones de amistad y cooperación con Paraguay y los gobiernos de América Latina y el Caribe. Gobierno de México

Pedro Alliana (@pedroalliana / Instagram)

Pedro Alliana refrenda compromiso con México para fortalecer los lazos de amistad y cooperación

Por su parte, Pedro Alliana agradeció el mensaje del gobierno mexicano y reafirmó su compromiso de trabajar para estrechar la relación bilateral entre ambos países.

Agradezco al Gobierno de México por sus buenos deseos. Reafirmo mi compromiso de seguir trabajando para fortalecer los lazos de amistad y cooperación entre nuestros países, en beneficio de nuestros pueblos. Pedro Alliana, presidente de Paraguay

Pedro Alliana fue nombrado y juró como presidente de Paraguay el 6 de noviembre de 2026, luego de que el Congreso paraguayo destituyera al anterior mandatario, Santiago Peña.

Con esta salida, será el político conservador Pedro Alliana quien completará el mandato, que concluye en 2028, mientras que su antecesor enfrenta acusaciones por el colapso financiero de Ueno Bank.