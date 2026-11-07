Agentes del Departamento de Investigaciones de Paraguay detuvieron la noche del viernes 6 de noviembre a Carlos Carvallo, exdirector del Banco Central de la nación por el caso Ueno Bank.

De acuerdo con lo indicado en reportes de medios locales, el exfuncionario fue detenido luego de que se entregó de forma voluntaria, tras lo cual fue trasladado al Departamento de Investigaciones.

Cabe destacar que el exdirector del Banco Central de Paraguay es señalado por haber utilizado la institución bancaria para blanquear fondos millonarios provenientes de un fraude al Estado.

Ueno Bank (Jorge Saenz / AP Photo/Jorge Saenz)

Detienen a Carlos Carvallo, exdirector del Banco Central de Paraguay

La noche del viernes 6 de noviembre, autoridades de Paraguay concretaron la detención de Carlos Carvallo, exdirector general del Banco Central, debido a su presunta participación en el caso Ueno Bank.

Sobre la acción, medios locales han informado que el Ministerio Público de Paraguay confirmó que el exfuncionario fue asegurado luego de que se entregó al presentarse ante el Departamento de Investigaciones.

De la misma forma, se dio a conocer que Carlos Carvallo se presentó en compañía de su abogado, tras lo cual fue trasladado hasta la Agrupación Especializada mientras el Ministerio Público lo cita a comparecer.

La detención del exdirector de Banco Central de Paraguay se ejecutó por su supuesta intervención activa en la quiebra de Ueno Bank, hechos por los que ha sido imputado por el delito de presunta lesión de confianza.

Lo anterior debido a que se ha establecido que Carlos Cavallo habría tenido conocimiento pleno de las dificultades financieras por las que atravesaba el banco, así como de las las operaciones con empresas vinculadas.

Carlos Carvallo es acusado de lavado de dinero por caso Ueno Bank

El expresidente del Banco Ueno en Paraguay, Carlos Carvallo, enfrenta acusaciones formales del Ministerio Público por presunto lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y asociación criminal.

La investigación señala que la entidad bancaria fue utilizada como un vehículo directo para blanquear fondos millonarios provenientes de un desvío de dinero en el Ministerio de Obras Públicas.

Según la acusación formal, Carlos Carvallo habría permitido el ingreso de los recursos ilícitos al sistema financiero mediante la apertura masiva de cuentas y la compra de cheques para darles apariencia legal.

Sobre el caso, la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) emitió un informe de las operaciones sospechosas, lo que derivó en la intervención de la entidad por parte del Banco Central del Paraguay.