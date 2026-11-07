Los ojos están puestos en Pedro Alliana, quien asumirá la presidencia de Paraguay tal y como lo establece la Constitución tras la destitución de Santiago Peña.

El vicepresidente ha sido llamado para completar el período constitucional fijado para 2028.

La decisión se tomó luego de la renuncia de Santiago Peña, quien se vio obligado a concluir de forma anticipada su gestión, el 6 de noviembre de 2026, en medio de la crisis política y financiera vinculada al escándalo de Ueno Bank.

¿Quién es Pedro Alliana? Vicepresidente que sucederá a Santiago Peña en Paraguay

Hércules Pedro Lorenzo Alliana Rodríguez, conocido simplemente como Pedro Alliana o ‘Mangui’, es un político y empresario de Paraguay. Conocido principalmente por ser uno de los dirigentes principales de la Asociación Nacional Republicana (Partido Colorado).

Asumió el cargo de vicepresidente del país el 15 de agosto de 2023.

Pedro Alliana (@pedroalliana / Instagram)

Tras la destitución de Santiago Peña, asumirá la Presidencia como marca la Constitución paraguaya, la cual establece que ante la renuncia, destitución, muerte o incapacidad declarada del máximo mandatario, el vicepresidente debe asumir automáticamente la conducción del Poder Ejecutivo y completar el período constitucional.

Alliana es el nuevo presidente a partir de este 6 de noviembre de 2026 hasta el 15 de agosto de 2028.

¿Qué edad tiene Pedro Alliana? Vicepresidente que sucederá a Santiago Peña en Paraguay

Pedro Alliana nació en la ciudad del Pilar, Paraguay, el 19 de febrero de 1974 por lo que actualmente tiene 52 años.

¿Quién es la esposa de Pedro Alliana? Vicepresidente que sucederá a Santiago Peña en Paraguay

Pedro Alliana está casado con la diputada Fabiana María Souto, de 37 años.

Pedro Alliana junto a su esposa (@pedroalliana / Instagram)

¿Qué signo zodiacal es Pedro Alliana? Vicepresidente que sucederá a Santiago Peña en Paraguay

A Pedro Alliana la rige el signo zodiacal de Acuario.

¿Cuántos hijos tiene Pedro Alliana? Vicepresidente que sucederá a Santiago Peña en Paraguay

Pedro Alliana tiene cuatro hijos:

Montserrat Alliana (primogénita, fruto de una relación anterior con Nélida Noemí Encina)

Valeria Alliana (De su relación con Fabiana María)

Rodolfo Alliana (De su relación con Fabiana María)

Paz Alliana (De su relación con Fabiana María)

¿Qué estudió Pedro Alliana? Vicepresidente que sucederá a Santiago Peña en Paraguay

De acuerdo con el registro de títulos del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), Pedro Alliana se licenció en Relaciones Internacionales por la Universidad Autónoma San Sebastián.

Pedro Alliana (@pedroalliana / Instagram)

¿En qué ha trabajado Pedro Alliana? Vicepresidente que sucederá a Santiago Peña en Paraguay

Previo a ingresar de lleno a la política, Pedro Alliana, en 1991, jugó en la selección de básquetbol de Paraguay. Posteriormente, trabajó en el sector comercial.

Ingresó a la política cuando se presentó como candidato a intendente de Pilar para el período 2006-2010.

Más tarde fue elegido gobernador del departamento de Ñeembucú para el periodo 2008–2012.

Ejerció como diputado nacional en el Congreso de Paraguay desde el 1 de julio de 2013 hasta el 1 de julio de 2023.

Presidió la Cámara Baja del Congreso paraguayo entre el 1 de julio de 2019 y el 30 de junio de 2022.

Es figura central del Partido Colorado, cuya Presidencia asumió desde el 26 de julio de 2015, con el respaldo del movimiento Honor Colorado y del expresidente Horacio Cartes.

Ejerció como vicepresidente de la República del Paraguay desde el 15 de agosto de 2023.