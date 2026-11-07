En el marco de las investigaciones del caso Ueno Bank, el expresidente Santiago Peña fue imputado por la Fiscalía de Paraguay por los presuntos delitos de lesión de confianza y administración en derecho propio.

La Fiscalía de Paraguay formalizó los cargos contra Santiago Peña y Carlos Dagoberto Carvallo Spalding, expresidente del Banco Central del Paraguay (BCP), y solicitó que se les imponga prisión preventiva.

Santiago Peña enfrenta imputación de varios delitos por presuntas irregularidades en Ueno Bank

Santiago Peña compareció ante el Ministerio Público este sábado 7 de noviembre, luego de haber sido destituido como presidente de Paraguay por las presuntas irregularidades en Ueno Bank.

Santiago Peña: estos son los delitos por los que fue imputado en caso Ueno Bank (@AM_1080)

De acuerdo con la información, son dos los delitos que se le fueron imputados al exmandatario:

Lesión de confianza: relacionado con un presunto perjuicio económico derivado del manejo de recursos y decisiones vinculadas con la entidad bancaria Administración en derecho propio: figura penal señalada por la Fiscalía de Paraguay en relación con las actuaciones investigadas dentro del caso Ueno Bank

Durante la diligencia, Santiago Peña se abstuvo de declarar, al igual que Carlos Dagoberto Carvallo Spalding, quien fue imputado por esos dos delitos, además del de producción de documentos públicos de contenido falso.

Las investigaciones surgieron a partir de denuncias relacionadas con la supervisión del banco, la actuación de autoridades del Banco Central y el uso de recursos públicos en la institución financiera.

Entre los señalamientos también se encuentran posibles irregularidades en la vigilancia de las operaciones bancarias y los vínculos económicos que Santiago Peña habría tenido con el grupo empresarial de Ueno Bank.