Manifestantes se reunieron afuera de la casa de Santiago Peña exigiendo que sea llevado a una cárcel, luego de que recibiera arresto domiciliario hoy viernes 6 de noviembre.

En imágenes de la televisión local de Paraguay circularon imágenes de las protestas, donde las personas inconformes pedían que esta misma noche se trasladara al expresidente a una prisión por el caso Ueno Bank.

El pueblo exige que vaya a la cárcel, nos vamos a quedar en vigilia para que él no se vaya, no se quede en su casa, que duerma tras las rejas. Manifestante contra Santiago Peña

Ante tal situación, agentes policiacos resguardaron la residencia de Santiago Peña, en Asunción.

Protestas exigen que Santiago Peña salga de su casa y sea llevado a una cárcel (Santiago Peña / Facebook)

Protestas contra Santiago Peña terminan en violencia; comisario fue herido

Las protestas contra Santiago Peña pidiendo que sea llevado a la cárcel por el caso de Ueno Bank, derivaron en un incidente violento.

Reportes de medios indican que durante la manifestación se arrojaron piedras contra los agentes que custodiaban la zona.

Lo que provocó que el comisario Pedro Babera, jefe de la Comisaría 10ª, terminara herido cerca del ojo, a la altura de la ceja izquierda.

Tras el ambiente tenso que se vive en las afueras de la casa de Santiago Peña, las autoridades pidieron calma.

Señalaron que mañana 7 de noviembre será convocado a la sede del Ministerio Público en Fiscalía de Delitos Económicos y Anticorrupción para declarar.

Protestas exigen que Santiago Peña salga de su casa y sea llevado a una cárcel (Especial)

Trasladan a Santiago Peña por protestas en su contra

Las autoridades decidieron trasladar a Santiago Peña al Regimiento Escolta Presidencial luego de que se registrara la llegada de más manifestantes al domicilio del exmandatario.

En medio de un clima hostil, se llevaron en una comitiva de tres camionetas a Santiago Peña mientras los manifestantes lanzaban diversos objetos.

Ante tal situación, la policía decidió responder con disparos de goma y gas lacrimógeno contra los ciudadanos que protestaban y vecinos de la zona.