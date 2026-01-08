Donald Trump ordena el retiro de 31 organizaciones de la ONU de Estados Unidos

El presidente Donald Trump ordenó el retiro de 66 entidades internacionales de Estados Unidos; entre ellas, 31 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Cabe mencionar que desde hace meses, el gobierno de Donald Trump ha tenido grandes desacuerdos con la ONU debido a diferencias ideológicas, financieras y multilaterales.
Donald Trump ordena retiro de la ONU por no servir a los intereses de Estados Unidos
La Casa Blanca anunció que, siguiendo la política de America First, el presidente Donald Trump firmó una orden presidencial para retirar 31 organizaciones de la ONU de Estados Unidos.
Junto a las 31 organizaciones de la ONU, Donald Trump habría ordenado el retiro de 35 organizaciones internacionales más, pues “no sirven a los intereses" de su país.
Pese a que Estados Unidos es el mayor contribuyente de la ONU, Donald Trump ha sostenido que esta organización limita la soberanía del país y la acusó de ser ineficiente y burocrática.
Las 31 organizaciones de la ONU que se retiran de Estados Unidos por orden de Trump
A través de un comunicado, Donald Trump señaló que, luego de una revisión a las organizaciones internacionales a las que pertenece Estados Unidos, se decidió retirar a 66 de ellas por ser contrarias a los intereses del país.
Estas son las 31 organizaciones de la ONU que se retiran de Estados Unidos:
- Departamento de Asuntos Económicos y Sociales
- Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC) — Comisión Económica para África
- ECOSOC — Comisión Económica para América Latina y el Caribe
- ECOSOC — Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico
- ECOSOC — Comisión Económica y Social para Asia Occidental
- Comisión de Derecho Internacional
- Mecanismo Residual Internacional de los Tribunales Penales
- Centro de Comercio Internacional
- Oficina del Asesor Especial para África
- Oficina del Representante Especial del Secretario General para la cuestión de los niños y los conflictos armados
- Oficina del Representante Especial del Secretario General sobre la Violencia Sexual en los Conflictos
- Oficina del Representante Especial del Secretario General sobre la Violencia contra los Niños
- Comisión de Consolidación de la Paz
- Fondo para la Consolidación de la Paz
- Foro Permanente sobre los Afrodescendientes
- Alianza de Civilizaciones de las Naciones Unidas
- Programa de Colaboración de las Naciones Unidas para la Reducción de las Emisiones Derivadas de la Deforestación y la Degradación Forestal en los Países en Desarrollo
- Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo
- Fondo de las Naciones Unidas para la Democracia
- Energía de las Naciones Unidas
- Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres
- Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
- Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos
- Instituto de las Naciones Unidas para Formación Profesional e Investigaciones
- ONU Océanos
- Fondo de Población de las Naciones Unidas
- Registro de Armas Convencionales de las Naciones Unidas
- Junta de los jefes ejecutivos del sistema de las Naciones Unidas para la coordinación
- Escuela Superior del Personal del Sistema de las Naciones Unidas;
- ONU-Agua
- Universidad de las Naciones Unidas
Las 35 organizaciones ajenas a la ONU que se retiran de Estados Unidos:
- Pacto por una Energía Libre de Carbono 24/7
- Consejo del Plan de Colombo
- Comisión de Cooperación Ambiental
- La educación no puede esperar
- Centro Europeo de Excelencia para la Lucha contra Amenazas híbridas
- Foro de Laboratorios Nacionales Europeos de Investigación en Carreteras;
- Coalición por la Libertad en Línea
- Fondo Mundial para la Participación Comunitaria y la Resiliencia
- Foro Mundial contra el Terrorismo
- Foro Mundial sobre Expertos en Ciberseguridad
- Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo
- Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global
- Foro Intergubernamental sobre Minería, Minerales, Metales y Desarrollo Sostenible
- Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático
- Plataforma Intergubernamental Científico-normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas
- Centro Internacional de Estudios para la Preservación y Restauración de Bienes Culturales
- Comité Consultivo Internacional del Algodón
- Organización Internacional para el Derecho del Desarrollo
- Foro Internacional de Energía
- Federación Internacional de Consejos de las Artes y Agencias Culturales
- Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral
- Instituto Internacional para la Justicia y el Estado de Derecho
- Grupo Internacional de Estudio sobre Plomo y Zinc
- Agencia Internacional de Energías Renovables
- Alianza Solar Internacional
- Organización Internacional de las Maderas Tropicales
- Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza
- Instituto Panamericano de Geografía e Historia
- Asociación para la Cooperación Atlántica
- Acuerdo de Cooperación Regional para Combatir la Piratería y el Robo a Mano Armada contra Buques en Asia
- Consejo de Cooperación Regional
- Red de Políticas de Energía Renovable para el Siglo XXI
- Centro de Ciencia y Tecnología de Ucrania
- Secretaría del Programa Ambiental Regional del Pacífico
- Comisión de Venecia del Consejo de Europa