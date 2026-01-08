Donald Trump ordena el retiro de 31 organizaciones de la ONU de Estados Unidos

El presidente Donald Trump ordenó el retiro de 66 entidades internacionales de Estados Unidos; entre ellas, 31 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Cabe mencionar que desde hace meses, el gobierno de Donald Trump ha tenido grandes desacuerdos con la ONU debido a diferencias ideológicas, financieras y multilaterales.

Donald Trump ordena retiro de la ONU por no servir a los intereses de Estados Unidos

La Casa Blanca anunció que, siguiendo la política de America First, el presidente Donald Trump firmó una orden presidencial para retirar 31 organizaciones de la ONU de Estados Unidos.

Junto a las 31 organizaciones de la ONU, Donald Trump habría ordenado el retiro de 35 organizaciones internacionales más, pues “no sirven a los intereses" de su país.

Pese a que Estados Unidos es el mayor contribuyente de la ONU, Donald Trump ha sostenido que esta organización limita la soberanía del país y la acusó de ser ineficiente y burocrática.

Las 31 organizaciones de la ONU que se retiran de Estados Unidos por orden de Trump

A través de un comunicado, Donald Trump señaló que, luego de una revisión a las organizaciones internacionales a las que pertenece Estados Unidos, se decidió retirar a 66 de ellas por ser contrarias a los intereses del país.

Estas son las 31 organizaciones de la ONU que se retiran de Estados Unidos:

  1. Departamento de Asuntos Económicos y Sociales
  2. Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC) — Comisión Económica para África
  3. ECOSOC — Comisión Económica para América Latina y el Caribe
  4. ECOSOC — Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico
  5. ECOSOC — Comisión Económica y Social para Asia Occidental
  6. Comisión de Derecho Internacional
  7. Mecanismo Residual Internacional de los Tribunales Penales
  8. Centro de Comercio Internacional
  9. Oficina del Asesor Especial para África
  10. Oficina del Representante Especial del Secretario General para la cuestión de los niños y los conflictos armados
  11. Oficina del Representante Especial del Secretario General sobre la Violencia Sexual en los Conflictos
  12. Oficina del Representante Especial del Secretario General sobre la Violencia contra los Niños
  13. Comisión de Consolidación de la Paz
  14. Fondo para la Consolidación de la Paz
  15. Foro Permanente sobre los Afrodescendientes
  16. Alianza de Civilizaciones de las Naciones Unidas
  17. Programa de Colaboración de las Naciones Unidas para la Reducción de las Emisiones Derivadas de la Deforestación y la Degradación Forestal en los Países en Desarrollo
  18. Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo
  19. Fondo de las Naciones Unidas para la Democracia
  20. Energía de las Naciones Unidas
  21. Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres
  22. Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
  23. Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos
  24. Instituto de las Naciones Unidas para Formación Profesional e Investigaciones
  25. ONU Océanos
  26. Fondo de Población de las Naciones Unidas
  27. Registro de Armas Convencionales de las Naciones Unidas
  28. Junta de los jefes ejecutivos del sistema de las Naciones Unidas para la coordinación
  29. Escuela Superior del Personal del Sistema de las Naciones Unidas;
  30. ONU-Agua
  31. Universidad de las Naciones Unidas
Las 35 organizaciones ajenas a la ONU que se retiran de Estados Unidos:

  1. Pacto por una Energía Libre de Carbono 24/7
  2. Consejo del Plan de Colombo
  3. Comisión de Cooperación Ambiental
  4. La educación no puede esperar
  5. Centro Europeo de Excelencia para la Lucha contra Amenazas híbridas
  6. Foro de Laboratorios Nacionales Europeos de Investigación en Carreteras;
  7. Coalición por la Libertad en Línea
  8. Fondo Mundial para la Participación Comunitaria y la Resiliencia
  9. Foro Mundial contra el Terrorismo
  10. Foro Mundial sobre Expertos en Ciberseguridad
  11. Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo
  12. Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global
  13. Foro Intergubernamental sobre Minería, Minerales, Metales y Desarrollo Sostenible
  14. Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático
  15. Plataforma Intergubernamental Científico-normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas
  16. Centro Internacional de Estudios para la Preservación y Restauración de Bienes Culturales
  17. Comité Consultivo Internacional del Algodón
  18. Organización Internacional para el Derecho del Desarrollo
  19. Foro Internacional de Energía
  20. Federación Internacional de Consejos de las Artes y Agencias Culturales
  21. Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral
  22. Instituto Internacional para la Justicia y el Estado de Derecho
  23. Grupo Internacional de Estudio sobre Plomo y Zinc
  24. Agencia Internacional de Energías Renovables
  25. Alianza Solar Internacional
  26. Organización Internacional de las Maderas Tropicales
  27. Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza
  28. Instituto Panamericano de Geografía e Historia
  29. Asociación para la Cooperación Atlántica
  30. Acuerdo de Cooperación Regional para Combatir la Piratería y el Robo a Mano Armada contra Buques en Asia
  31. Consejo de Cooperación Regional
  32. Red de Políticas de Energía Renovable para el Siglo XXI
  33. Centro de Ciencia y Tecnología de Ucrania
  34. Secretaría del Programa Ambiental Regional del Pacífico
  35. Comisión de Venecia del Consejo de Europa