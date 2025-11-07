El Gobierno de México informó que no tiene registro alguno de un supuesto atentado contra la embajadora de Israel en México, Einat Kranz Neiger.

La aclaración de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), llega en medio de versiones internacionales que señalaban que autoridades mexicanas habrían frustrado un intento de atentado planeado desde Irán.

Gobierno de México: “No hay reporte del hecho”

En el comunicado del 7 de noviembre, ambas dependencias indicaron que no existe informe, denuncia ni notificación oficial sobre un ataque o intento de agresión contra la diplomática israelí.

La SRE reiteró su disposición a mantener una comunicación directa y fluida con todas las misiones diplomáticas acreditadas en México.

Por su parte, la SSPC añadió que mantiene una colaboración institucional y respetuosa con agencias de seguridad internacionales, siempre dentro del marco de la soberanía nacional.

Einat Kranz Neiger asegura hubo un atentado en su contra sin dar detalles

Antes de la aclaración por parte del gobierno de México, tanto Estados Unidos como Israel habían señalado públicamente que se había frustrado un presunto plan orquestado por las Guardias Revolucionarias de Irán con el objetivo de atentar contra la embajadora israelí.

El gobierno de Israel agradeció al Estado mexicano por supuestamente frenar el atentado.

Por su parte, la embajadora Einat Kranz Neiger confirmó en entrevista que hubo una “intención de perpetrar un atentado terrorista” en su contra.

Sin embargo, en ese momento no existía un pronunciamiento oficial de México, lo que generó incertidumbre sobre la veracidad y el estatus de los hechos.