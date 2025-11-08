La embajadora de Israel en México, Einat Kranz Neiger, confirmó que su atentado fue real a pesar de la versión oficial de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
Según comentó la embajadora israelí en entrevista, la información que ella posee indicaría que “sí se realizaron acciones” por parte de autoridades mexicanas para protegerla de un “ataque terrorista” de Irán.
Lo anterior, a pesar de que la misma SRE México dijo que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) no tiene reporte alguno de un atentado a la embajadora de Israel en México.
Einat Kranz Neiger reitera su agradecimiento pese a versión oficial de la SRE
Pese a la versión oficial de la SRE México, la embajadora israelí Einat Kranz Neiger volvió a agradecer a las autoridades mexicanas por haber evitado un “atentado terrorista” en su contra.
“La información que tengo es que sí se hicieron acciones en mi protección, eso es algo que agradezco y que aprecio mucho”.Einat Kranz Neiger
Einat Kranz Neiger recordó que no es la primera vez que Irán muestra su desaprobación al gobierno israelí, señalando que incluso han promovido un programa nuclear para eliminar a Israel.
Haciendo hincapié en este mismo tema, mencionó que esta clase de actos por “parte de Irán” son preocupantes no solo para Israel, sino para el resto del mundo.
“Creo que nos tiene que preocupar a todos que hay un régimen que busca desestabilizar a países en el mundo”Einat Kranz Neiger