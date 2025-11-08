Mediante una publicación en redes sociales, la embajada de Irán rechazó que su país haya tenido vínculo alguno con el supuesto atentado que sufrió la embajadora de Israel en México.

Al respecto, señaló que es una gran mentira y un invento mediático que Irán haya perpetrado un atentado para asesinar a Einat Kranz Neiger, tal como afirmó la misma embajadora israelí.

En la misma publicación, la embajada iraní reiteró su postura y añadió que la falsa noticia tuvo el objetivo de dañar las relaciones amistosas e históricas que existen entre México e Irán.

Sobre el supuesto atentado contra la embajadora de Israel en México (Comunicado)

SRE no tiene registros de ningún atentado contra la embajadora de Israel en México

Sobre el supuesto atentado contra la embajadora israelí en territorio mexicano, las autoridades del país dijeron que no cuentan con reportes de un ataque a la representante de Israel.

La SRE y la SSPC informan que no cuentan con reporte alguno respecto a un supuesto atentado en contra de la embajadora de Israel en México SRE

Ante esta situación, la Cancillería de México reiteró su disposición de mantener una comunicación fluida con todas las representaciones diplomáticas acreditadas en territorio mexicano.

Por su parte, la SSPC negó tener reportes de la situación y reafirmó su colaboración respetuosa, apegándose siempre al marco de la soberanía nacional con todas las agencias de seguridad que así lo requieran.

Previamente, Einat Kranz Neiger, embajadora de Israel en México, había asegurado que los servicios de seguridad y de inteligencia de México lograron “neutralizar” un atentado coordinado presuntamente por Irán.

Según señaló un funcionario estadounidense bajo condición de anonimato a la agencia Reuters, los supuestos perpetradores pertenecerían al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán.