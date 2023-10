La embajadora de Israel en México, Einat Kranz Neiger, entró en polémica con el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por su postura neutral respecto al ataque de Hamás contra su país.

A través de un posicionamiento compartido en redes sociales, la Embajada de Israel en México expresó su inconformidad por la postura que ha asumido López Obrador respecto al conflicto armado en Israel y Palestina.

En el texto, la Embajada de Israel en México sugiere que AMLO debería condenar los ataques de Hamás contra Israel, pues al no querer tomar partido, el mandatario mexicano estaría apoyando al “terrorismo” en última instancia.

“Mantener una posición neutral en lugar de tomar partido, implica, en última instancia, respaldar y apoyar al terrorismo”, así lo dijo la diplomática israelí.

¿Quién es Einat Kranz Neiger, la embajadora de Israel en México?

Desde el 5 de mayo pasado, la diplomática Einat Kranz Neiger asumió la titularidad de la Embajada de Israel en México, en sustitución de Zvi Tal.

Por medio de su cuenta de X, Einat Kranz Neiger confirmó que aquel 5 de mayo se convirtió oficialmente en la nueva embajadora de Israel en México, país que reveló fue donde empezó su carrera diplomática hace 27 años y al que calificó de “hermoso y fascinante”, además de “apreciarlo tanto”.

Sin embargo, previo a ser la embajadora israelí en tierras mexicanas, se desempeñó como la titular de la Oficina de América Latina en la cancillería de Israel, así como:

Oficial Principal de Igualdad de Género y Asesora Especial para el Progreso de la Mujer

titular de la Oficina de Coordinación del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel

directora del Departamento de México, Centroamérica y el Caribe de la cancillería israelí

ministra consejera de la Embajada de Israel en Madrid

subdirectora del Departamento de México, Centroamérica y el Caribe

agregada de Prensa de la Embajada de Israel en México

¡Ahora ya es oficial!

Será un enorme honor y un gran placer desempeñarme como Embajadora de Israel en México, un país hermoso y fascinante que aprecio tanto, en el cual empecé mi carrera diplomática hace casi 27 años. Hasta pronto México! 🇮🇱🇲🇽 — Einat Kranz Neiger (@EinatKranz) May 5, 2023

¿Qué le respondió AMLO a la embajadora Einat Kranz Neiger?

Luego de que la embajadora de Israel en México, Einat Kranz Neiger, criticara a AMLO por no condenar el ataque de Hamás en Israel, el presidente de México expresó su respeto a la opinión de la diplomática, pero aseguró “nosotros no queremos la guerra”.

Durante la conferencia matutina de este martes, López Obrador indicó que el gobierno de México no quiere la guerra y la violencia, pues se considera “pacifista” y no desea que ninguna persona pierda la vida.

“Tiene todo su derecho a decirlo, nosotros respetamos al gobierno de Israel, pero nosotros no queremos la guerra. No queremos la violencia, somos pacifistas, no queremos que pierdan la vida ningún ser humano. Respetamos su postura, pero ojalá y nos comprenda”, dijo López Obrador.