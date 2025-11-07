Einat Kranz Neiger agradeció a México por ayudar a evitar complot de Irán en su contra y así frustrar el atentado en su contra.

“Hubo una intención de perpetrar un atentado terrorista contra mi persona, que afortunadamente fue frustrado junto con la actividad de las autoridades de seguridad e inteligencia de México, estamos muy agradecidos por esta actividad fructífera y exitosa, y por suerte estoy aquí” Einat Kranz Neiger, embajadora de Israel en México

La Embajadora de Israel en México, Einat Kranz Neiger, confirmó que las autoridades mexicanas lograron evitar que Irán cumpliera su objetivo de atentar contra su vida.

Einat Kranz Neiger agradeció a México por frustrar un atentado en su contra planeado por Irán

En entrevista con Joaquín López-Dóriga, Einat Kranz Neiger confirmó que autoridades mexicanas lograron frustrar un atentado en su contra planeado por Irán.

Durante su conversación, Einat Kranz Neiger agradeció la intervención de México para evitar que miembros de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán cumplieran su objetivo.

Einat Kranz Neiger destacó que desconoce cómo iba a ser el atentado en su contra , pero se mostró agradecida de que las autoridades pudieron actuar a tiempo.

Al ser cuestionada sobre más detalles, Einat Kranz Neiger señaló que al tratarse de temas sensibles y confidenciales no tiene mucha información.

“No sé cómo iba a ser el atentado. Me avisaron hace un tiempo de manera general, son temas muy sensibles y confidenciales que se llevan en círculos muy limitados” Einat Kranz Neiger, embajadora de Israel en México

Asimismo, Einat Kranz Neiger resaltó que fue en colaboración con varias autoridades que se pudo frustrar el ataque en su contra.

“Lo que yo sé es que hubo una cooperación entre los diferentes organismos de seguridad e inteligencia y que se logró frustrar ese intento terrorista, organizado o coordinado por las Guardias Revolucionarias de Irán que tenían la intención de perpetrar un atentado terrorista en tierra mexicana en contra de mí” Einat Kranz Neiger, embajadora de Israel en México

Einat Kranz Neiger advierte sobre las actividades subversivas de Irán en diferentes partes del mundo

Antes de finalizar su entrevista, Einat Kranz Neiger señaló que debe ser preocupante que Irán lleve a cabo atentados en diferentes partes del mundo.

Y consideró que los ataques de Irán violan los derechos humanos y las libertades , por lo que no se deberían de pasar por alto estas actividades subversivas.

“Estamos viendo actividad de Irán en diferentes lugares del mundo: África, Europa, Asia y en América Latina, desestabilizando y desarrollando actividades subversivas en diferentes lugares. Eso es algo que nos tiene que preocupar a todos los que estamos preocupados por los derechos humanos, las libertades y valores del Occidente” Einat Kranz Neiger, embajadora de Israel en México

Einat Kranz Neiger recordó que no es la primera vez que Irán tiene operaciones en América Latina.

“Esta actividad de Irán en América Latina no es nueva. En los años noventa hubo un atentado contra el Embajada de Israel en Buenos Aires, Argentina” Einat Kranz Neiger, embajadora de Israel en México