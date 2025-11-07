Israel habría agradecido a México luego de que evitó el complot que había preparado Irán en contra de su embajadora Einat Kranz-Neiger.

Se culpa a Irán de perpetrar el intento de asesinato y planear varios ataques en contra de personas que no van de acuerdo con sus intereses.

Israel le agradece a México por evitar complot de Irán contra su embajadora Einat Kranz-Neiger

La agencia AFP dio a conocer que Israel habría agradecido a las autoridades mexicanas por desbaratar un complot para atajar al embajador israelí en México.

De acuerdo con lo que se dio a conocer Irán planeó atacar a la embajadora Einat Kranz-Neiger, pero las autoridades mexicanas lo pudieron evitar.

Un alto funcionario estadounidense afirmó que esta operación fue iniciada a finales del 2024 por una unidad de élite de los Guardianes de la Revolución y estuvo activa durante la primera mitad del 2025.

Pero la operación para asesinar al embajador israelí en México fue truncada este año e Irán no pudo cumplir su objetivo.

El medio AFP compartió que a través de un comunicado el Ministerio de Relaciones Exteriores israelí le agradeció a México por sus acciones para evitar el complot contra su embajadora Einat Kranz-Neiger.

“Agradecemos a los servicios de seguridad y la policía de México por desbaratar una red terrorista dirigida por Irán que buscaba atacar al embajador de Israel” Ministerio de Relaciones Exteriores israelí

El funcionario estadounidense reveló que actualmente no existe una amenaza contra la embajadora Einat Kranz-Neiger.

Aunque no quiso revelar más detalles sobre cómo se frustró el complot de Irán contra la embajadora Einat Kranz-Neiger.

Acusan a Irán de planear intentos de asesinato contra cualquiera que discrepe con ellos

De acuerdo con Reuters, el funcionario estadounidense -que prefirió mantenerse en anonimato- señaló que la operación para asesinar a Einat Kranz-Neiger, no es el único complot planeado por Irán.

Y es que señaló que Irán cuenta con una larga historia de planes de ataque letales a nivel global en contra de diplomáticos, periodistas, disidentes y cualquiera que discrepe con ellos.

El funcionario estadounidense advirtió que se trata de un tema grave, pues es una situación preocupante para todos los países en los que hay presencia iraní.

Cabe señalar que Estados Unidos y sus aliados han denunciado que Irán y sus representantes han tratado de lanzar ataques violentos contra los opositores de Teherán.

El año pasado los servicios de seguridad de Gran Bretaña y Suecia advirtieron que Teherán estaba utilizando a criminares en su representación para llevar a cabo sus ataques violentos.

Por su parte Londres señaló que había desbaratado 20 complots vinculados a Irán desde el 2022.

Otros países han condenado que en los últimos años han existido un aumento en los complots de asesinato, secuestro y acoso por parte de los servicios de inteligencia iraníes.