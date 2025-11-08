Medios estadounidenses e israelíes han señalado a Unidad 11000 como el supuesto grupo que estaría detrás del atentado contra la embajadora de Israel en México, Einat Kranz Neiger, denunciado el 7 de noviembre de 2025.

La versión señalada por la embajada israelí, sostenía que los servicios de seguridad mexicanos impidieron que se llevara a cabo un supuesto atentado terrorista de Irán contra la embajadora de Israel.

Aunque la SRE México negó que las autoridades mexicanas tuvieran reporte alguno de dicho atentado, los medios de estadounidenses e israelíes han atribuido dicha operación a la Unidad 11000.

Einat Kranz Neiger, embajadora de Israel en México (Tomada de video)

¿Qué es la Unidad 11000? Señalan al grupo por el atentado contra la embajadora de Israel

Según información de medios israelíes, la Unidad 11000 pertenecería a Irán, más específicamente al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) bajo el mando directo de la Fuerza Quds.

Israel asegura que la “Unidad 11000” es liderada por Sardar Ammar, quien supuestamente encabeza operaciones internacionales para realizar trabajos de espionaje y atentados contra objetivos judíos o israelíes.

De acuerdo con un funcionario de Estados Unidos, quien permanece en el anonimato, el plan para asesinar a la embajadora israelí en México estuvo activo durante la primera mitad de 2025, pero fue frustrado el verano.

Al respecto, Einat Kranz Neiger recordó que no es la primera vez que Irán muestra su desaprobación al gobierno israelí, señalando que incluso han promovido un programa nuclear para eliminar a Israel.

Sobre el supuesto atentado contra la embajadora de Israel en México (Comunicado)

En contraste, la SRE México dijo que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) no tiene reporte alguno de un atentado a la embajadora de Israel en México.