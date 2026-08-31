Debido a la polémica y cancelación de la exposición alrededor de John Galliano, la Met Gala 2027 tendrá un nuevo tema para todos los asistentes que se den cita en la fiesta.

Siendo un cambio inesperado y que toma por sorpresa a los organizadores, aunque con tiempo para ajustar el tema, pues Met Gala 2027 se llevará a cabo hasta el 3 de mayo.

Met Gala 2027 cambia de rumbo: cancelan homenaje a John Galliano (Eduardo Díaz/SDPnoticias)

¿Cuál será el nuevo tema de Met Gala 2027?

Al ya no contar con John Galliano en la ecuación, de momento no se tiene un nuevo tema para la Met Gala 2027, ya que un cambio de este tipo no se tenía previsto.

Lo que sí se sabe es que Met Gala 2027 mantendrá su fecha de realización para el 3 de mayo del próximo año, dando a entender que este inconveniente no afectará lo planeado.

Fuera de esto, no se ha dado más información acerca de los cambios que habrá para la gala de 2027, por lo que habrá que estar al pendiente de cualquier actualización.

Todo esto surge luego de que John Galliano se retirara del evento debido a la polémica surgida alrededor de su persona, pues medios y público recordaron su altercado de 2011.

Donde bajo el influjo del alcohol insultó a una pareja en un café de París, lanzando varias frases antisemitas.

John Galliano (Especial )

¿Cuándo se sabrá el nuevo tema de Met Gala 2027?

Se espera que el nuevo tema de Met Gala 2027 se dé a conocer antes de que termine 2026, posiblemente durante septiembre de este año.

Esto con el fin de no perder tanto tiempo debido a la salida inesperada de John Galliano, así como para hacer los ajustes pertinentes.

No solo en cuestión de montaje, también para que los invitados se vayan preparando con sus nuevos atuendos.

Pues el dress code de los invitados debe de ir acorde a la temática, y muchos de estos crean trajes sumamente complejos y creativos que llevan varios meses de preparación.