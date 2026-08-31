La cancelación de la exposición de John Galliano en la Met Gala 2027 se atribuye a la presión de donantes y autoridades de Nueva York, quienes rechazaron el homenaje al diseñador británico por sus polémicas declaraciones antisemitas y racistas en el pasado.

La decisión, anunciada tras la carta pública de Julie Menin, presidenta del Concejo Municipal, coincidió con la conmemoración del Holocausto en Yom HaShoah, lo que intensificó las críticas.

John Galliano había sido inicialmente elegido como figura central del tema de la Met Gala 2027.

¿Por qué cancelaron la exposición de John Galliano para la Met Gala 2027? (@julmenin)

¿Por qué cancelaron la exposición de John Galliano para la Met Gala 2027? (@julmenin)

¿Por qué cancelaron la exposición de John Galliano para la Met Gala 2027? (@julmenin)

¿Qué dijo John Galliano para ser cancelado en la Met Gala 2027?

La presión a la Met Gala 2027 para cancelar la exposición de John Galliano viene de declaraciones antisemitas y racistas realizadas por el diseñador entre 2010 y 2011.

La controversia se remonta a videos grabados en un bar de París, donde John Galliano le dijo a una mujer judía que su familia debería haber sido “gaseada”, así como llamó a su acompañante “bastardo asiático”.

En otro video a John Galliano se le puede escuchar decir “I love Hitler” y hacer referencias a los campos de concentración nazis.

Tras los hechos John Galliano fue despedido de su puesto como director creativo, que ocupaba desde 1996, de Christian Dior.

Muestras que la justicia francesa declaró culpable a John Galliano de insultos públicos por motivos de religión, raza u origen étnico.