John Galliano: Horizons es la nueva temática del Met Gala 2027 y la exposición del Costume Institute, el cual recopilará prendas icónicas del diseñador de alta costura.

El tema de la Met Gala 2027 ha causado revuelo, ya que es la tercera vez que dedicarán su exposición a un diseñador vivo y por el ‘oscuro’ pasado que llevaron al despido de John Galliano de Dior en 2011.

Anna Wintour defendió la exposición sobre John Galliano, manifestando que esta se enfocará en su trayectoria dentro de la alta costura y no en la polémica que sigue al diseñador.

¿Qué significa John Galliano: Horizons? La nueva temática del Met Gala 2027

Andrew Bolton, curador en jefe del Costume Institute, explica que John Galliano: Horizons aborda a la moda como una forma cartográfica.

Es decir, John Galliano mostró que cada boceto llevaba un proceso que lo hacía crear algo más allá de una prenda y lo cual plasmó en colecciones icónicas como la de Otoño/Invierno 1994 para Dior, Japonisme.

John Galliano (Especial )

John Galliano: Horizons también aborda a la moda como un proceso creativo que muestra afinidades, tensiones y transformaciones.

La nueva exposición del Costume Institute del Met Gala 2027 comparte cómo una imagen se convierte en una idea y esta se plasma en una prenda, que se convierte en una emoción para quien la porta y admira.

John Galliano: Horizons comparte el proceso creativo del diseñador británico, quien ha creado su propia idea del mundo a través de la moda.

La Met Gala 2027 dedicará su exposición de primavera 2027 a John Galliano

El pasado 31 de julio, el Costume Institute reveló la temática de su exposición de Primavera 2027 será John Galliano: Horizons.

La Met Gala 2027 rendirá un homenaje a la trayectoria de John Galliano en su paso por la alta costura durante cuatro décadas.

Andrew Bolton es quien organiza la exposición que se colocará en el Museo Metropolitano de Arte, The Met, que incluirá prendas diseñadas por John Galliano para Dior, así como:

Prendas icónicas

Accesorios

Toiles (prototipos de las prendas)

Libros de investigación de John Galliano

John Galliano: Horizons contará con piezas de la colección del Costume Institute, así como archivos que muestran el trabajo del diseñador desde sus inicios.