John Galliano, diseñador nacido en Gibraltar en 1960, es reconocido por sus colecciones de moda inspiradas en eventos históricos y culturas del mundo.

Con 40 años de trayectoria, se convirtió en el tercer creador vivo al que el Met Gala dedica una exposición, pese a la controversia que lo rodea desde 2011 por comentarios racistas y antisemitas que le costaron su puesto en Dior.

Tras dirigir Givenchy y Dior, Galliano se reinventó como director creativo de Maison Margiela y actualmente colabora con Zara reinterpretando sus archivos de moda.

¿Quién es John Galliano? Diseñador de moda británico

Juan Carlos Galliano Guillén es un diseñador de moda nacido en Gibraltar, conocido por sus colecciones inspiradas en eventos históricos y culturas del mundo.

John Galliano es el tercer diseñador vivo al que el Met Gala le dedica su exposición por sus 40 años de trayectoria en la moda.

La decisión del Met Gala causó revuelo, ya que John Galliano fue duramente criticado por emitir comentarios racistas y antisemitas en 2011.

John Galliano, diseñador de modas (Especial )

¿Qué edad tiene John Galliano?

John Galliano nació el 28 de noviembre de 1960; actualmente tiene 65 años de edad.

¿Quién es la pareja de John Galliano?

John Galliano no está casado, pero es pareja del consultor y estilista Alexis Roche.

¿Qué signo zodiacal es John Galliano?

John Galliano es Sagitario.

¿Cuántos hijos tiene John Galliano?

John Galliano no tiene hijos.

¿Qué estudió John Galliano?

John Galliano estudió diseño de moda en St. Martin’s School of Arts, donde se graduó con una colección inspirada en la Revolución francesa.

¿En qué ha trabajado John Galliano?

John Galliano consolidó su carrera como diseñador tras ser asignado como diseñador de Givenchy y se convirtió en el primer diseñador británico en dirigir la casa de alta costura.

Tras dos años de ser diseñador de Givenchy, fue asignado para trabajar en Christian Dior, lanzando su primer desfile en enero de 1997.

John Galliano fue despedido en 2011 de Dior tras lanzar comentarios racistas y antisemitas contra comensales de un bar en Francia.

Tras el escándalo, John Galliano fue asignado como director creativo de Maison Martin Margiela.

Actualmente, John Galliano colabora como director creativo de Zara con la intención de reinterpretar sus archivos de la moda.