El diseñador británico John Galliano reaccionó con “mucha tristeza” a la cancelación de su exposición en la Met Gala 2027, decisión tomada en conjunto con el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York.

“Después de mucha reflexión y discusión con todos los involucrados, he decidido, con gran tristeza, que lo mejor es que la exposición no se lleve a cabo en este momento”. John Galliano, diseñador británico

El creador de Maison Margiela explicó que no quiso perjudicar al evento ni al museo, tras la polémica por declaraciones antisemitas y racistas en su pasado.

John Galliano agradeció la consideración de la Met Gala y reiteró disculpas a las comunidades afectadas, señalando que este episodio forma parte de sus aprendizajes personales.

“No quiero que el debate que me rodea ponga al Met en una posición difícil ni que desvíe la atención del extraordinario trabajo del Costume Institute. También reconozco y respeto que una exposición en honor a mi trabajo sería dolorosa para algunos”. John Galliano, diseñador británico

“Con mucha tristeza”: John Galliano reacciona a la cancelación de su exposición ( John Galliano)

John Galliano agradece a la Met Gala 2027

Pese a que su exposición ha sido cancela, el diseñador John Galliano agradeció a la Met Gala 2027 su consideración para ser homenajeado en el magno evento de moda.

“Estoy profundamente agradecido al Museo Metropolitano de Arte, y en particular a Max Hollein, Andrew Bolton y Anna Wintour, por el extraordinario honor de proponer una exposición dedicada a mi obra…Siempre estaré agradecido por la confianza, el cuidado y la erudición que Max, Andrew, Anna y todo el equipo del Met aportaron a este proyecto”. John Galliano, diseñador británico

Además de que John Galliano volvió a disculparse por sus palabras en el pasado “en particular del daño que causé a las comunidades judía y asiática”, así como la decepción que puede provocar a sus seguidores tras cancelación de su exposición en la Met Gala 2027.

Asegurando que este hecho, se suma a la parte de los aprendizajes que John Galliano ha hecho tras sus polémicas, así como a la adicción a las drogas y el alcohol que pasó el diseñador británico.