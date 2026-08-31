La vida y obra de John Galliano iba a ser honrada en la Met Gala 2027, pero la exposición fue cancelada tras la presión de medios, donantes y autoridades que recordaron sus polémicas declaraciones antisemitas y racistas en 2011.

Aunque inicialmente el Museo Metropolitano de Arte y Anna Wintour habían confirmado el homenaje, el propio diseñador decidió apartarse de la Met Gala 2027 para no alimentar la controversia.

John Galliano agradeció el apoyo recibido, pero reconoció que su presencia desviaba la atención de la moda hacia polémicas pasadas.

Met Gala 2027 cambia de rumbo: cancelan homenaje a John Galliano (Jacques Brinon / AP Photo/Jacques Brinon)

¿Cuáles fueron los insultos que cancelaron la exposición de John Galliano en Met Gala 2027?

John Galliano le dijo “maldita bastarda asiática, te voy a matar”, “amo a Hitler” y “puta judía” a una pareja en un café de París en febrero de 2011, lo cual resultó en la cancelación de su exposición en Met Gala 2027.

Si bien en esa época el diseñador negó las acusaciones, un video probó lo contrario, siendo encontrado culpable en ese mismo año y condenado a pagar una multa de 8500 euros.

A pesar de que esto fue hace más de una década, la imagen de John Galliano fue manchada de por vida, lo cual ha provocado el cambio de último momento en la Met Gala 2027.

Por lo que ahora el evento buscará un nuevo tema para su edición del próximo año, además de tener ajustes para llevarla a cabo en forma.

John Galliano, diseñador de modas (Especial )

John Galliano se bajó personalmente de Met Gala 2027

Algo a señalar es que no fue Anna Wintour o Met Gala 2027 los que cancelaron la exposición de John Galliano, fue el mismo diseñador el que dio un paso de lado.

Luego de la polémica alrededor de Met Gala 2027, John Galliano lanzó un comunicado donde declaró que ya no participaría en el evento.

Si bien agradeció el apoyo de la industria de la moda y los organizadores, quienes querían honrar su trabajo a lo largo de todos estos años, prefirió no alimentar la controversia.

Señalando que su presencia estaba afectando al evento, el cual debería de centrarse en la moda, y no en sus polémicas de hace varios años.