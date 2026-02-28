En medio de la incertidumbre, Donald Trump confirma que Ali Khamenei, líder supremo de Irán, murió tras los ataques registrados este sábado 28 de febrero.

“Khamenei, una de las personas más malvadas de la historia, ha muerto” Donald Trump

A través de Truth Social, Donald Trump señaló que el pueblo iraní logrará recuperar su país tras la muerte de Ali Khamenei.

Donald Trump confirma la muerte de Ali Khamenei, líder supremo de Irán

Donald Trump aseguró que Ali Khamenei murió luego del ataque aéreo conjunto de Estados Unidos e Israel.

El mandatario estadounidense señaló que no solo se ha hecho justicia para el pueblo iraní, sino para los estadounidenses y personas que fueron asesinadas o mutiladas por el grupo de Ali Khamenei.

“Esto no solo es justicia para el pueblo iraní, sino para todos los grandes estadounidenses y las personas de muchos países del mundo que han sido asesinadas o mutiladas por Jamenei y su banda de matones sanguinarios” Donald Trump

Alí Khamenei, está muerto, confirma Donald Trump (Captura de pantalla)

Donald Trump destacó que Ali Khamenei no pudo evadir ni la inteligencia ni los sistemas sofisticados de Estados Unidos .

En su mensaje, Donald Trump puntualizó que Ali Khamenei no fue el único líder de Irán que murió , sin embargo no dio más detalles sobre las otras personas que habían perdido la vida.

“No pudo evadir nuestra inteligencia ni nuestros sofisticados sistemas de rastreo, y en estrecha colaboración con Israel, ni él ni los demás líderes que murieron junto con él pudieron hacer nada” Donald Trump

Donald Trump invita a los aliados de Ali Khamenei a rendirse o encontrarán la muerte como su líder

Donald Trump considera que la muerte de Ali Khamenei es una gran oportunidad para que el pueblo iraní pueda recuperar su país .

“Esta es la mayor oportunidad para que el pueblo iraní recupere su país” Donald Trump

Además, afirmó que es momento que todos los que estaban con Ali Khamenei busquen inmunidad, pues si siguen más adelante encontrarán la muerte.

Donald Trump afirmó que tras la muerte de Ali Khamenei muchas personas ya no buscan pelear.

“Escuchamos que muchos de sus CGRI, militares y otras fuerzas de seguridad y policía ya no quieren luchar y buscan inmunidad. Como dije anoche: ¡Ahora pueden tener inmunidad, luego solo obtendrán la muerte!’" Donald Trump

El presidente de Estados Unidos espera que todas las fuerzas trabajen pacíficamente para recuperar la grandeza de Irán.

“Esperemos que el CGRI y la policía se unan pacíficamente con los patriotas iraníes y trabajen juntos para devolver al país la grandeza que merece” Donald Trump

Donald Trump señaló que el proceso de pacificación de Irán empezará muy pronto, pues el país ha quedado destruido.

“Ese proceso debería comenzar pronto, ya que, en un solo día, no solo la muerte de Khamenei, sino también el país ha quedado gravemente destruidos, incluso aniquilados” Donald Trump

Pero, Donald Trump advirtió que los bombardeos continuarán mientras sea necesario.

Donald Trump aseguró que no descansarán hasta conseguir la paz en Medio Oriente .

“Sin embargo, los intensos y precisos bombardeos continuarán ininterrumpidamente durante toda la semana o mientras sea necesario para lograr nuestro objetivo de PAZ EN MEDIO ORIENTE Y, DE HECHO, EN EL MUNDO” Donald Trump