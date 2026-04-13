Donald Trump eliminó de su red social Truth Social la polémica imagen generada con inteligencia artificial en la que se representaba como Jesucristo y que incluía la cabeza de Baphomet.

La publicación, que había desatado críticas incluso entre republicanos, desapareció horas después de difundirse, dejando el enlace original roto y sin rastro en su feed.

Aunque el presidente de Estados Unidos no ha explicado las razones de la eliminación, la imagen había generado un intenso debate sobre símbolos religiosos y política.

Donald Trump elimina la imagen generada con IA donde se puso como Jesucristo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, causó polémica con una imagen por IA donde se puso como Jesucristo, pero horas después decidió eliminarla.

En medio de la polémica que causó la comparación que Donald Trump hizo de su persona sobre Jesucristo, encendió las críticas.

Sin embargo, el presidente de Estados Unidos decidió eliminar la foto de su red social Truth Social, siendo que ahora el enlace original aparece roto.

Donald Trump elimina foto donde se puso como Jesucristo. (@realDonaldTrump)

Asimismo, al revisar el feed de su cuenta en Truth, ya no aparece la imagen que generó con IA.

Hasta el momento, ha existido argumento por el que justifique la eliminación donde se puso como Jesucristo.

Sin embargo, algunos en X señalan que la imagen que Donald Trump subió, le generó comentarios negativos de los propios republicanos.