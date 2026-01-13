Ante las críticas de la oposición liderada por María Corina Machado, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, afirmó que se han liberado a más de 400 presos políticos.

“A la fecha van más de 400 personas excarceladas” Jorge Rodríguez

Jorge Rodríguez asegura que más de 400 presos políticos han sido liberados

El 8 de enero de 2026, Jorge Rodríguez —hermano de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez — anunció que se avanzaría con la liberación de un ”número importante" de presos políticos.

Sin embargo, los líderes de la oposición en Venezuela, María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, denunciaron que la excarcelación de detenidos por motivos políticos no ha avanzado.

Ante ello, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, aseveró que desde el anuncio han sido puestos en libertad más de 400 personas nacionales y extranjeras que estaban detenidas.

🇻🇪“Van más de 400 excarcelaciones” de presos políticos desde 2024, asegura Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y hermano de Delcy Rodríguez



Criticó a organizaciones como Foro Penal, que registran alrededor de 50.pic.twitter.com/D1twvwqbYn — Azucena Uresti (@azucenau) January 13, 2026

En ese sentido, garantizó que sí se está cumpliendo con las excarcelaciones como la de Juan Pablo Guanipa y afirmó que se les va a dar continuidad como parte de un “gesto unilateral” del Gobierno.

Incluso, sostuvo que durante los últimos días de diciembre de 2025, se realizó una primera liberación masiva de presos políticos como la de Enrique Márquez, pues el día 23 fueron excarcelados 160.

Jorge Rodríguez se lanzó contra opositores

Al responder a las acusaciones de la oposición en torno al supuesto incumplimiento en la liberación de presos políticos de Venezuela, Jorge Rodríguez también se lanzó contra la oposición.

Lo anterior debido a que señaló que el camino para la construcción de una convivencia pacífica como busca la oposición, no se alcanzará si se adopta una postura soberbia.

Así lo sentenció al pedir que se rectifiquen las posiciones y se opte por la búsqueda de mecanismos en los que la “parsimonia” permita llegar a encuentros y acuerdos entre las partes.

Por ello, Jorge Rodríguez llamó a que la oposición le baje” dos un poco a la soberbia“ y sugirió que dejen de lado la ”mezquindad" que ha generado confrontaciones en el contexto actual.

La dura respuesta del hermano de Delcy Rodríguez se dio luego de que el diputado opositor Luis Florido, cuestionó las acciones y demandó la publicación de listas de las personas liberadas.