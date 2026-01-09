Cinco presos políticos españoles fueron liberados por el gobierno de Venezuela y este viernes 9 de enero de 2026 llegaron a Madrid, desde un vuelo procedente de Bogotá, Colombia.

Así lo confirmó el ministro de Asuntos Exteriores, a cargo de José Manuel Albares.

“Hoy es un día feliz. Ya están en España los cinco compatriotas liberados ayer en Venezuela. Han podido reencontrarse, por fin, con sus familias y amigos. Espero poder verles pronto y les deseo que recobren la normalidad de sus vidas con rapidez” José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores

Llegan a Madrid cinco presos políticos liberados en Venezuela

Los 5 españoles presos políticos que fueron liberados en Venezuela arribaron a Madrid, España, el viernes 9 de enero a través de un vuelo directo desde Colombia.

Se trata de:

Rocío San Miguel Jospe María Basoa Andrés Martínez Adasme Miguel Moreno Dapena Ernesto Gorbe Cardona

Los 5 presos políticos españoles formaron parte del primer grupo de excarcelados que realizó el gobierno de Delcy Rodríguez, como una muestra de la búsqueda de la paz para los venezolanos.

Rocío San Miguel, la hispanovenezolana que fue liberada tras casi dos años presa en Venezuela

Entre los liberados por el gobierno de Venezuela se encuentra Rocío San Miguel, abogada y activista por los derechos humanos, quien permaneció presa por 23 meses.

La también directora de la ONG Control Ciudadano fue abordada por funcionarios del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) el 9 de febrero de 2024 cuando se dirigía a Estados Unidos y la detuvieron con el apoyo de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).

Casi 2 años después, Sergio Contreras, presidente de la ONG Refugiados sin Fronteras, explicó que Rocío San Miguel fue liberada de la prisión de El Helicoide en Caracas.

Ahora, se encuentra en un “proceso de adaptación a la libertad”, por lo que se busca favorecer la serenidad en su llegada a España.

Cabe señalar que durante su detención, tuvo que ser sometida a una cirugía de hombro, además de que fue víctima de “tratos desagradables e inhumanos”.