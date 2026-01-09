Donald Trump, presidente de Estados Unidos, anunció que canceló una segunda ola de ataques contra Venezuela debido a la cooperación que ha logrado con la que se ha iniciado la liberación de presos políticos.

“Venezuela está liberando a un gran número de presos políticos…He cancelado la segunda ola de ataques, prevista previamente, que parece innecesaria” Donald Trump

Donald Trump dijo en su red social Truth Social que la planteada segunda ola de ataques tras la captura de Nicolás Maduro ahora es innecesaria como parte de la búsqueda de paz en Venezuela y con las primeras liberaciones de presos políticos.

No obstante, el mandatario estadounidense dijo que por motivos de seguridad, el despliegue de barcos de su nación permanecerá en su lugar frente a Venezuela.

¿Quiénes son los primeros presos políticos liberados en Venezuela?

Algunos de los primeros presos políticos liberados en Venezuela son el excandidato presidencial Enrique Martínez y Biagio Pilieri, ex colaborador de María Corina Machado.

Ambos fueron liberados la noche del jueves, información confirmada por organismo de derechos humanos y con videos que se difundieron en redes sociales.

Los liberados venezolanos fueron recibidos por sus familias, quienes se han apostado a las afueras de diversas cárceles en espera de la liberación, la principal de ellas El Helicoide.

Algunas publicaciones señalan que el inicio de las liberaciones fue de siete personas, pero faltan 800 más.

A los políticos liberados se suman a cinco ciudadanos españoles que se reporta han llegado a su país la tarde de este 9 de enero, tiempo de Madrid.

¿Qué es El Helicoide? El centro de comercial que se convirtió en cárcel y que Trump promete cerrar

El Helicoide es la cárcel a la que Donald Trump se refirió como un centro de tortura en pleno Caracas, Venezuela, y que prometió cerrar.

Ese lugar, que años atrás era un centro comercial, se convirtió en parte del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).