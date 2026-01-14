La presidenta interina Delcy Rodríguez anunció que el proceso de excarcelación en Venezuela continúa, sin embargo, descartó liberar a presos con delitos de narcotráfico y homicidio.

Durante una conferencia, Delcy Rodríguez dijo que la liberación de presos inició desde diciembre 2025 por órdenes de Nicolás Maduro, por lo que este continuará, aunque hay exclusiones.

Presos por narcotráfico y homicidio en Venezuela no serán liberados, asegura Delcy Rodríguez

Delcy Rodríguez informó que el proceso de excarcelación en Venezuela continuará, por lo que el gobierno se mantiene trabajando en conjunto con el Departamento de Justicia.

Sin embargo, Delcy Rodríguez aclaró que para este proceso hay ciertos parámetros a seguir y dentro de estos se descarta la liberación de personas con delitos graves contra las personas como:

Homicidio

Narcotráfico

Delcy Rodríguez en el Palacio de Miraflores asegura que continuarán las excarcelaciones y que están excluidos los procesados por delitos de narcotrafico y homicidio. Dice que van 406 liberados desde diciembre 2025 pic.twitter.com/qF3XaIXns0 — Beatriz Adrián (@Beadrian) January 14, 2026

De acuerdo con la información, desde diciembre de 2025 se han liberado más de 400 presos de Venezuela, tanto nacionales como extranjeros, entre ello: