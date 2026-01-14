La presidenta interina Delcy Rodríguez anunció que el proceso de excarcelación en Venezuela continúa, sin embargo, descartó liberar a presos con delitos de narcotráfico y homicidio.
Durante una conferencia, Delcy Rodríguez dijo que la liberación de presos inició desde diciembre 2025 por órdenes de Nicolás Maduro, por lo que este continuará, aunque hay exclusiones.
Presos por narcotráfico y homicidio en Venezuela no serán liberados, asegura Delcy Rodríguez
Delcy Rodríguez informó que el proceso de excarcelación en Venezuela continuará, por lo que el gobierno se mantiene trabajando en conjunto con el Departamento de Justicia.
Sin embargo, Delcy Rodríguez aclaró que para este proceso hay ciertos parámetros a seguir y dentro de estos se descarta la liberación de personas con delitos graves contra las personas como:
- Homicidio
- Narcotráfico
De acuerdo con la información, desde diciembre de 2025 se han liberado más de 400 presos de Venezuela, tanto nacionales como extranjeros, entre ello:
- Enrique Márquez, excandidato presidencial
- Juan Pablo Guanipa, líder de oposición de Venezuela
- Jesús Armas, activista y político venezolano
- Rafael Tudares, abogado venezolano
- Rocio San Miguel, defensora de derechos humanos venezolana-española
- Cap Caguaripano, militar venezolano
- Javier Tarazona, profesor y activista venezolano
- Andrés Martínez Adasme, vasco detenido en Venezuela
- José María Basoa, español detenido en el Amazonas venezolano
- Miguel Moreno Dapena, canario detenido tras el caso del buque N35.
- Ernesto Gorbe Cardona, español liberado
- Nahuel Gallo, militar argentino
- Germán Giuliani, abogado argentino
- Yacoov Harar, argentino-israelí