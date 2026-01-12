Edmundo González, ex candidato a la presidencia de Venezuela, pidió nuevamente la liberación de todos los presos políticos que hay en Venezuela.

El gobierno de Venezuela, actualmente dirigido por Delcy Rodríguez, compartió el inicio de la excarcelación de presos políticos como gesto de voluntad para llevar al país hacia la paz.

Sin embargo, hasta el momento solo se ha liberado a 56 personas de las 800 de las que se tiene conocimiento que están retenidos por motivos políticos.

Edmundo González: “Cada hora que pasa es una nueva forma de violencia contra las familias” de los presos políticos en Venezuela

Edmundo González señaló la importancia de que la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela sobre la liberación de presos políticos de la ONU, continúe con la vigilancia.

Asimismo, reiteró su llamado a la liberación de todos los presos políticos en Venezuela y señaló que cada hora que pasa “es una nueva forma de violencia” contra las familias de los detenidos.

“Junto con las ONG venezolanas, hemos hecho un llamado a la liberación de todas las personas por razones políticas. Repito, cada hora que pasa es una nueva forma de violencia contra las familias”

De acuerdo con la Misión de la ONU, de las 800 personas detenidas que se tienen estimadas han sido detenidas por motivos políticos en Venezuela, solo parecen haber sido liberadas alrededor de 50.

"Esto está muy lejos de cumplir con las obligaciones internacionales de Venezuela en materia de derechos humanos" Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela sobre la liberación de presos políticos de la ONU

Lista de los presos políticos liberados en Venezuela hasta el 12 de enero

De acuerdo con la Plataforma Unitaria Democrática, hasta las 13:15 horas, tiempo local, del 12 de enero, el gobierno de Venezuela ha liberado a 56 presos políticos.

Ellos son: