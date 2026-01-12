Edmundo González, ex candidato a la presidencia de Venezuela, pidió nuevamente la liberación de todos los presos políticos que hay en Venezuela.

El gobierno de Venezuela, actualmente dirigido por Delcy Rodríguez, compartió el inicio de la excarcelación de presos políticos como gesto de voluntad para llevar al país hacia la paz.

Sin embargo, hasta el momento solo se ha liberado a 56 personas de las 800 de las que se tiene conocimiento que están retenidos por motivos políticos.

Edmundo González: “Cada hora que pasa es una nueva forma de violencia contra las familias” de los presos políticos en Venezuela

Edmundo González señaló la importancia de que la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela sobre la liberación de presos políticos de la ONU, continúe con la vigilancia.

Asimismo, reiteró su llamado a la liberación de todos los presos políticos en Venezuela y señaló que cada hora que pasa “es una nueva forma de violencia” contra las familias de los detenidos.

“Junto con las ONG venezolanas, hemos hecho un llamado a la liberación de todas las personas por razones políticas. Repito, cada hora que pasa es una nueva forma de violencia contra las familias”

De acuerdo con la Misión de la ONU, de las 800 personas detenidas que se tienen estimadas han sido detenidas por motivos políticos en Venezuela, solo parecen haber sido liberadas alrededor de 50.

"Esto está muy lejos de cumplir con las obligaciones internacionales de Venezuela en materia de derechos humanos"

Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela sobre la liberación de presos políticos de la ONU

Lista de los presos políticos liberados en Venezuela hasta el 12 de enero

De acuerdo con la Plataforma Unitaria Democrática, hasta las 13:15 horas, tiempo local, del 12 de enero, el gobierno de Venezuela ha liberado a 56 presos políticos.

Ellos son:

  1. Andrés Martínez Adasme
  2. José María Basoa
  3. Miguel Moreno Dapena
  4. Ernesto Gorbe Cardona
  5. Rocio San Miguel Sosa
  6. Enrique Márquez
  7. Biagio Pilieri
  8. Alejandro Rebolledo
  9. Larry Osorio
  10. Arelis Balza
  11. Alfredo Alvarado
  12. Franklin Alvarado
  13. Marcos Bozo
  14. Virgilio Laverde
  15. Wilfredo Araujo
  16. Didelis Corredor
  17. Antonio Buzzetta Pacheco
  18. Luis Rojas
  19. Diógenes Angulo
  20. Edgar Guzmán
  21. Luis Sánchez Flores
  22. Yanny González
  23. Juan José González
  24. Federico Tomás Ayala
  25. Alberto Trentini
  26. Mario Burlò
  27. Endrick Medina
  28. Jorge Sambrano
  29. Yerwin Torrealba
  30. Yuli Marcano Rojas
  31. Beverly Polo
  32. Deisy Hugles González
  33. Yoli Becerra
  34. Sonia Josefina González Jiménez
  35. Raymar Nohely Pérez Alvarado
  36. Rosa Carolina Chirinos Zambrano
  37. Yerussa Cardoso Vega
  38. Jhexica Isabel Aponte Figueroa
  39. Gilberto Rafael Polo
  40. Amilkar Manolo Herrera
  41. Alan Nilson Correia Solorzano
  42. Andrés Eloy Hugles
  43. Helio Alexis Sánchez
  44. Rafael Alberto Sánchez López
  45. William Rafael Brito Brito
  46. Renzo Alexander Lara Reyes
  47. Yosbel José Espinoza Salazar
  48. Humberto José Prieto
  49. Alexis Antonio Rivero Mendoza
  50. José Luis Agrimon Alejandrina
  51. Alejandro González de Canales Plaza
  52. Liliana Coromoto Guerrero
  53. Álvaro Mora
  54. Edgar Sarabia
  55. Alejandro Betancourt
  56. Franyer Hernandez