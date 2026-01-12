Edmundo González, ex candidato a la presidencia de Venezuela, pidió nuevamente la liberación de todos los presos políticos que hay en Venezuela.
El gobierno de Venezuela, actualmente dirigido por Delcy Rodríguez, compartió el inicio de la excarcelación de presos políticos como gesto de voluntad para llevar al país hacia la paz.
Sin embargo, hasta el momento solo se ha liberado a 56 personas de las 800 de las que se tiene conocimiento que están retenidos por motivos políticos.
Edmundo González: “Cada hora que pasa es una nueva forma de violencia contra las familias” de los presos políticos en Venezuela
Edmundo González señaló la importancia de que la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela sobre la liberación de presos políticos de la ONU, continúe con la vigilancia.
Asimismo, reiteró su llamado a la liberación de todos los presos políticos en Venezuela y señaló que cada hora que pasa “es una nueva forma de violencia” contra las familias de los detenidos.
“Junto con las ONG venezolanas, hemos hecho un llamado a la liberación de todas las personas por razones políticas. Repito, cada hora que pasa es una nueva forma de violencia contra las familias”
De acuerdo con la Misión de la ONU, de las 800 personas detenidas que se tienen estimadas han sido detenidas por motivos políticos en Venezuela, solo parecen haber sido liberadas alrededor de 50.
"Esto está muy lejos de cumplir con las obligaciones internacionales de Venezuela en materia de derechos humanos"Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela sobre la liberación de presos políticos de la ONU
Lista de los presos políticos liberados en Venezuela hasta el 12 de enero
De acuerdo con la Plataforma Unitaria Democrática, hasta las 13:15 horas, tiempo local, del 12 de enero, el gobierno de Venezuela ha liberado a 56 presos políticos.
Ellos son:
- Andrés Martínez Adasme
- José María Basoa
- Miguel Moreno Dapena
- Ernesto Gorbe Cardona
- Rocio San Miguel Sosa
- Enrique Márquez
- Biagio Pilieri
- Alejandro Rebolledo
- Larry Osorio
- Arelis Balza
- Alfredo Alvarado
- Franklin Alvarado
- Marcos Bozo
- Virgilio Laverde
- Wilfredo Araujo
- Didelis Corredor
- Antonio Buzzetta Pacheco
- Luis Rojas
- Diógenes Angulo
- Edgar Guzmán
- Luis Sánchez Flores
- Yanny González
- Juan José González
- Federico Tomás Ayala
- Alberto Trentini
- Mario Burlò
- Endrick Medina
- Jorge Sambrano
- Yerwin Torrealba
- Yuli Marcano Rojas
- Beverly Polo
- Deisy Hugles González
- Yoli Becerra
- Sonia Josefina González Jiménez
- Raymar Nohely Pérez Alvarado
- Rosa Carolina Chirinos Zambrano
- Yerussa Cardoso Vega
- Jhexica Isabel Aponte Figueroa
- Gilberto Rafael Polo
- Amilkar Manolo Herrera
- Alan Nilson Correia Solorzano
- Andrés Eloy Hugles
- Helio Alexis Sánchez
- Rafael Alberto Sánchez López
- William Rafael Brito Brito
- Renzo Alexander Lara Reyes
- Yosbel José Espinoza Salazar
- Humberto José Prieto
- Alexis Antonio Rivero Mendoza
- José Luis Agrimon Alejandrina
- Alejandro González de Canales Plaza
- Liliana Coromoto Guerrero
- Álvaro Mora
- Edgar Sarabia
- Alejandro Betancourt
- Franyer Hernandez