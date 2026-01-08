El gobierno de Venezuela liberó a Enrique Márquez, excandidato presidencial y preso político, este jueves 8 de enero luego de anunciar del excarcelamiento de un “número importante”.

Al principio no se especificó la cantidad ni quienes serían liberados, sin embargo, recientemente se dio a conocer que Enrique Márquez está entre los presos políticos excarcelados.

Venezuela libera a Enrique Márquez, excandidato presidencial y preso político (Redes sociales)

Luego de que la Asamblea Nacional de Venezuela anunciara la liberación de presos políticos, el proceso de excarcelación inició hoy y entre los liberados estaría Enrique Márquez.

Enrique Márquez fue candidato por el partido Centrados en la Gente para las elecciones presidenciales de Venezuela en 2024, de las cuáles, Nicolas Maduro se proclamó ganador.

De acuerdo con la información, Enrique Márquez fue detenido por las fuerzas de seguridad de Venezuela el 7 de enero de 2025 y desde entonces estaba preso y sin derecho a juicio.

El excandidato Enrique Márquez habría sido detenido por aspirar a la presidencia en Venezuela y por denunciar irregularidades dentro del proceso electoral que se realizó en 2024.

Enrique Márquez no sería el único preso político que ha sido liberado. En la prensa de Venezuela trascienden los nombres de otros excarcelados como: