Este lunes 12 de enero, el Papa León XIV recibió en la Ciudad del Vaticano a María Corina Machado, ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025 y principal opositora del régimen de Nicolás Maduro.

El Papa León XIV y María Corina Machado sostienen un encuentro en el Vaticano

Tal y como reveló la oficina de la prensa del Vaticano, el Papa León XIV y María Corina Machado sostuvieron un encuentro en la Santa Sede y, aunque dicha visita apareció en la agenda del pontífice, no se han revelado los detalles de su conversación.

Cabe mencionar que en el pasado, el Papa León XIV ha abogado por el “respeto a la voluntad del pueblo de Venezuela”, por lo que es posible que sostuvieran una conversación en torno a la situación actual del país latinoamericano.

Papa León XIV y María Corina Machado tuvieron una reunión en el Vaticano (Vatican Media )

Asimismo, el Papa León XIV ha llamado a conservar la independencia de Venezuela después de que se diera la noticia del ataque miliar estadounidense en Caracas para capturar al presidente Nicolás Maduro, quien actualmente es juzgado en Nueva York.

Mientras que por parte de María Corina Machado, tras recibir su Premio Nobel de la Paz 2025 en Noruega el pasado mes de diciembre, se encuentra recorriendo Europa tras salir a escondidas de Venezuela en una operación complicada en donde lo logró gracias a la ayuda de Estados Unidos.

En redes sociales ya circulan las fotografías oficiales del encuentro de María Corina Machado con el Papa León XIV, en donde la opositora venezolana luce un vestido negro y un rosario.