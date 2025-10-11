Donald Trump, presidente de Estados Unidos, reveló en conferencia de prensa lo que le dijo a la venezolana María Corina Machado tras ganar el Premio Nobel de la Paz 2025.

El presidente Donald Trump dijo que él merecía el Premio Nobel de la Paz 2025 y tras revelarse que María Corina Machado era la ganadora, el presidente habló sobre lo ella le dijo.

Maria Corina Machado, ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025 (Ariana Cubillos / AP Photo / AP)

Donald Trump revela por qué María Corina Machado le dedicó su Premio Nobel de la Paz 2025

María Corina Machado, de 58 años de edad, hizo una publicación en redes sociales tras ganar el Premio Nobel de la Paz 2025 y dijo que se lo dedicaba al presidente Donald Trump.

El presidente Donald Trump reveló que María Corina Machado, líder de la oposición en Venezuela, le dijo que le había dedicado el Premio Nobel de la Paz 2025 porque él “se lo merece”.

Pese a no haber sido galardonado con el Premio Nobel de la Paz 2025, Donald Trump dijo que no importaba porque había salvado millones de vidas al detener conflictos armados.